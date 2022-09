Intel dévoile les spécifications de ses nouvelles cartes graphiques Arc

La date de sortie des nouvelles cartes graphiques de bureau Arc A-series d’Intel n’est pas encore connue, mais Intel partage les spécifications de ses prochains GPU. Malheureusement, tout comme ses processeurs, les conventions de dénomination de la série A sont quelque peu déroutantes. La version courte est qu’il y aura finalement quatre cartes différentes disponibles destinées à différents niveaux de jeux ou d’applications créatives : A380, A580, A750 et A770.

Le modèle d’entrée de gamme, A380, avec ses 6 Go de mémoire vive GDDR6, sa vitesse d’horloge de 2 000 MHz et ses 8 cœurs de traitement, ressemble le plus à la NVIDIA GTX 1660 Super.

L’option de milieu de gamme, A580, monte considérablement les enchères, avec 24 cœurs de traitement, 8 Go de VRAM et une vitesse d’horloge mémoire de 1 700 MHz. Sur le papier, la A580 se rapproche le plus de la RTX 3070 de NVIDIA.

Intel propose également une paire de cartes graphiques haut de gamme, les A750 et A770. La A750 dispose de 8 Go de VRAM, de 28 cœurs de traitement et d’une fréquence d’horloge de 2050 MHz. La Radeon RX 6600XT est la comparaison la plus proche actuellement disponible.

La A770 sera disponible dans des configurations avec 8 ou 16 Go de VRAM, 32 cœurs de traitement et une fréquence d’horloge de 2100 MHz. La Radeon RX 6900XT est la comparaison la plus proche du modèle 16 Go de cette carte graphique que l’on peut actuellement se procurer dans les boutiques.

Difficile de comparer

Bien sûr, toutes ces comparaisons sont basées uniquement sur les spécifications définies par les fabricants respectifs de ces cartes graphiques et ne sont pas représentatives des performances réelles.

Bien que nous ne connaissions pas la date de sortie des nouvelles cartes graphiques de Intel, une série de 48 benchmarks partagés par Intel est disponible pour montrer comment elles se comparent à la RTX 3060 de NVIDIA. Cependant, en l’absence de benchmarks organiques plus complets ou de données de prix, il est difficile de dire comment la série A se compare réellement à la bibliothèque existante de cartes graphiques de NVIDIA ou AMD.