Spotify change de ton face à la musique générée par IA. Avec son nouveau badge « Verified by Spotify », la plateforme veut offrir un signal clair d’authenticité aux auditeurs, sans pour autant étiqueter directement chaque morceau créé par intelligence artificielle.

Un badge vert pour identifier les artistes authentiques

Le badge « Verified by Spotify » apparaîtra sur les profils d’artistes et dans les résultats de recherche. Pour l’obtenir, un profil devra montrer une activité d’écoute régulière, respecter les règles de la plateforme et présenter des signes concrets d’existence artistique : dates de concert, merchandising, réseaux sociaux liés ou présence identifiable hors plateforme.

Au lancement, Spotify précise que les profils principalement associés à des artistes générés par IA ou à des personas IA ne seront pas éligibles. La plateforme affirme aussi que plus de 99 % des artistes activement recherchés par les auditeurs seront vérifiés dès le déploiement initial.

Une réponse à l’explosion des faux artistes

Ce choix arrive dans un contexte de défiance croissante. Les plateformes musicales voient se multiplier les morceaux générés par IA, les profils anonymes et les faux artistes conçus pour capter des écoutes à grande échelle. Spotify ne bloque pas toute musique assistée par IA, mais cherche ici à mieux signaler les profils humains et crédibles.

C’est une approche plus pragmatique qu’un simple label « IA ». Plutôt que de tenter d’identifier chaque piste générée, Spotify vérifie les artistes réels — une tâche plus lisible pour l’utilisateur et probablement plus simple à maintenir.

Des profils d’artistes plus transparents

Spotify ajoute aussi une nouvelle section sur les pages artistes, vérifiées ou non, avec des informations sur les étapes de carrière, les sorties récentes et l’historique de tournée. L’objectif est de donner davantage de contexte avant l’écoute, presque comme une fiche d’identité éditoriale.

Une bataille de confiance dans le streaming

Apple Music travaille aussi sur des marqueurs de transparence autour de l’IA, mais Spotify choisit une voie différente : mettre en avant l’authenticité humaine plutôt que traquer uniquement le contenu synthétique.

Dans une industrie où la frontière entre outil créatif et faux artiste devient floue, ce badge ne règlera pas tout. Mais, il pose un premier repère : savoir si l’on écoute une personne, un projet réel, ou une construction algorithmique.