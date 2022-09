La série Honor X40 sera présenté le 15 septembre

by

Honor a été très occupé à sortir de nouveaux produits en Chine. Dans la lignée de cela, la société se prépare actuellement à introduire les nouveaux smartphones de la série X en Chine. La firme chinoise essaie depuis longtemps de capitaliser sur la chute en disgrâce de Huawei, mais seul le temps dira si la société chinoise va réussir. Pour l’instant, jetons un coup d’œil à ce qui est à venir de Honor dans les prochaines semaines.

Lors de l’IFA 2022 de cette année, Honor a présenté son tout dernier smartphone, le Honor 70 5G, ainsi que le MagicBook 14 (2022) et MagicOS qui sera bientôt disponible.

La série Honor X40 sera dévoilée le 15 septembre ! Grâce à une publication sur Weibo, nous savons maintenant que Honor prévoit de célébrer les 9 ans depuis que son premier téléphone de la série X a été dévoilé, avec style. À cet égard, Honor a confirmé qu’il présentera de nouveaux smartphones X40 le 15 septembre. Bien que le fabricant chinois de smartphones n’ait pas révélé combien d’appareils seront dévoilés la semaine prochaine, ni leurs noms, nous connaissons déjà quelques détails.

Le slogan « New Leap Level Benchmark » figurant sur l’affiche de la société suggère que du matériel haut de gamme alimentera ses futurs produits. Le directeur du marketing de la société chinoise Honor Terminal Co. Ltd, Jiang Hairong, a révélé que le nombre de personnes utilisant des smartphones mobiles de la série Honor X dans le monde a dépassé les 100 millions.

Pour commencer, la rumeur veut qu’après avoir lancé le Honor X40i il y a deux mois, nous allions obtenir au moins deux nouveaux appareils plus tard ce mois-ci, le Honor X40 et le Honor X40 Max. En outre, selon le teaser publié sur Weibo, les prochains smartphones de la série X40 prendront en charge la 5G, qui est devenue une norme pour les smartphones de milieu et de haut de gamme ces derniers temps.

Quelques rumeurs

Selon les rapports, l’argument de vente clé du Honor X40 sera son écran incurvé flexible OLED. En outre, il a été spéculé que le Honor X40 Max sera également dévoilé avec un écran LCD standard. De récentes rumeurs suggèrent que le X40 Max sera doté d’une double caméra arrière et d’un système de charge rapide filaire de 40 W. Le module de la caméra du Honor X40 s’inspire du design de l’anneau étoilé arrière vu sur les smartphones de la série Mate de Huawei. Ce design est très recherché, car il est à la fois fonctionnel et esthétique.

Si l’on se réfère au passé, ces smartphones de la série X40 seront initialement introduits en Chine, où Honor concentre toujours ses activités, mais nous pouvons supposer que nous allons les voir en dehors du continent dans le courant de l’année.

Commentant l’annonce, Jiang Hairong, CMO de Honor Terminal China, a déclaré :