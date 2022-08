Voici la nouvelle série Honor 70 5G, la Honor Pad 8 et le MagicBook 14 2022

Honor a tenu un événement de lancement en Malaisie et a annoncé une série d’appareils comme un smartphone, une tablette et un ordinateur portable. Les appareils lancés comprennent le Honor 70 5G, le MagicBook 14, et la Pad 8, et ces appareils ont déjà été lancés en Chine il y a quelques mois.

Regardons de plus près ces gadgets, ainsi que leur prix et leur disponibilité. À noter que ces derniers ne sont pas encore disponibles en Europe, mais devraient être lancés prochainement – certainement lors de l’IFA début septembre.

Honor 70 5G

Le Honor 70 dispose d’un écran Super Curved OLED de 6,67 pouces d’une résolution full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, et est alimenté par le SoC Snapdragon 778G+ avec le GPU Turbo X propre à Honor, qui maintient des taux d’images élevés et une faible consommation d’énergie tout en exécutant des jeux à haut débit.

Ce smartphone est le premier téléphone à être équipé d’un nouveau capteur personnalisé Sony IMX800 de 1/1,49 pouce à l’échelle mondiale. Une caméra ultra grand-angle de 50 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels sont les deux autres capteurs à l’arrière. Enfin, on retrouve une caméra frontale de 32 mégapixels à l’intérieur d’un poinçon central de l’écran.

Les smartphones sont dotés d’un design en forme de diamant sur le dos en verre, assorti à la couleur. Le Honor 70 est doté d’une batterie d’une capacité de 4 800 mAh avec un support de la charge rapide de 66 W.

Cliquez ici pour lire les spécifications détaillées du Honor 70 5G.

Honor Pad 8

La Honor Pad 8 est la dernière tablette de milieu de gamme de la société qui dispose d’un écran LCD 2K de 12 pouces avec un ratio écran/corps de 87 % et est alimenté par le SoC Snapdragon 680 avec jusqu’à 8 Go de RAM. La tablette fonctionne sous Android 12 avec la surcouche Magic UI 6.1 avec la toute nouvelle disposition du mode bureau. Elle dispose de caméras avant et arrière de 5 mégapixels.

C’est la première Honor Pad qui prend en charge la collaboration multi-écrans. La tablette peut interagir avec le smartphone Honor sur le même écran, ce qui vous permet de glisser et de déposer des photos et des vidéos en toute transparence, facilitant ainsi la collaboration sur les mêmes fichiers.

La tablette est dotée d’un élégant corps métallique de 6,9 mm, de 8 haut-parleurs, de l’algorithme de réglage audio développé par Honor, de la technologie de réglage audio DTS et de la certification Hi-Res Gold Label. Elle est livré avec une batterie d’une capacité de 7 250 mAh avec un support de la charge rapide de 22,5 W.

Honor MagicBook 14 (2022)

Le Honor MagicBook 14 (2022) dispose d’un écran 2.1K de 14 pouces au ratio 3:2 avec une gamme de couleurs élevée sRGB de 100 % et un ratio écran/corps de 88 %. Il possède la triple certification TUV Rheinland Low Blue Light et No Screen Flicker pour la protection des yeux.

L’ordinateur portable est équipé d’un processeur Intel Core i5-12500H de la 12e génération, et une carte graphique NVIDIA RTX 2050 de 4 Go GDDR6 est disponible en option. Notez que la société n’a pas encore annoncé la version du processeur Core i7-12650H à 10 cœurs en Malaisie, mais elle l’a fait en Chine lors de sa sortie. La société a déclaré qu’il s’agit du premier ordinateur portable doté de la technologie Honor OS Turbo qui est fin et léger. La société a déclaré que cela signifie qu’il utilise 39,6 % moins d’énergie et qu’il est 17,9 % plus rapide.

Il est doté d’une double entrée d’air de type grille, et la surface d’admission d’air a augmenté de 31,7 %. La nouvelle conception de dissipation de la chaleur utilise un double ventilateur symétrique pour déplacer plus d’air, et le volume d’air global a augmenté de 35 %. Par rapport au précédent modèle, l’ordinateur portable dans son ensemble peut déplacer 56 % de chaleur en plus. Le bruit de fonctionnement est de 20 dB.

L’ordinateur portable est livré avec une batterie de 75 Wh compatible avec un chargeur rapide portable de 135 W (contrairement au chargeur rapide GaN de 100W de la variante chinoise) qui prend en charge plusieurs appareils. Il suffit de charger pendant 15 minutes pour obtenir 3,5 heures de travail.

Prix et disponibilité

Le Honor 70 5G est disponible dans les coloris Crystal Silver, Emerald Green et Midnight Black, et son prix est de RM 1,999 (environ 445 euros) pour le modèle 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le smartphone est déjà disponible en précommande en Malaisie et les consommateurs qui le commandent recevront gratuitement les Honor Earbuds 2 Lite, l’étui du smartphone et une garantie de 12 mois. La vente du smartphone en Malaisie commence à partir du 26 août.

La Honor Pad 8 est disponible en couleur bleue et son prix est de RM 1 399 (environ 310 euros) pour le modèle 6 Go + 128 Go. Elle sera disponible à la vente en Malaisie à partir du 27 août.

Le Honor MagicBook 14 (2022) est proposé en couleur Space Gray au prix de RM 4299 (environ 955 euros) pour le modèle Core i5, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage et le modèle Core i5 avec NVIDIA RTX2050, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage coûte RM 5099 (environ 1 120 euros).