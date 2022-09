Avec les Snapdragon 6 Gen 1 et 4 Gen 1, Qualcomm vise le milieu de gamme

Qualcomm a annoncé le lancement des dernières plateformes mobiles Snapdragon 6 Gen 1 et Snapdragon 4 Gen 1. Ces nouvelles puces offrent des technologies avancées qui répondent aux besoins de la prochaine génération d’appareils de milieu de gamme et de masse sur le marché. Les nouvelles puces disposent de meilleurs FAI, prennent en charge le moteur AI Qualcomm de 7e génération et offrent des performances graphiques jusqu’à 40 % supérieures.

Les nouvelles puces suivent également le nouveau système de dénomination de Qualcomm et sont plus faciles à suivre. Les nouvelles puces rejoignent les Snapdragon 8+ Gen 1, Snapdragon 8 Gen 1 et Snapdragon 7 Gen 1 déjà existants. Qualcomm a le vent en poupe et met à jour la plupart de ses produits existants avec une nouvelle marque et des spécifications et caractéristiques améliorées.

Le Snapdragon 6 Gen 1 sera commercialement disponible pour les appareils au 1er trimestre 2023. Le Snapdragon 4 Gen 1 sera en mesure d’offrir une autonomie de plusieurs jours et des performances améliorées. Le Snapdragon 4 Gen 1 sera disponible dans les nouveaux appareils à partir du 3e trimestre 2022.

Snapdragon 6 Gen 1

Le nouveau SoC Snapdragon 6 Gen 1 remplace la précédente série de puces de génération 6, et portera la référence SM6450. Ces derniers étaient souvent classés dans la catégorie des milieux de gamme et se trouvaient souvent dans des appareils coûtant entre 300 et 500 euros.

Sur le plan de la connectivité, le nouveau Snapdragon 6 Gen 1 prend en charge la 5 G mmWave et sub-6 GHz, le Wi-Fi 6E, ainsi que le Bluetooth 5.2 avec double antenne. La puce est dotée d’un ISP 12 bits Qualcomm Spectra Tripe amélioré qui permet la capture simultanée et le traitement parallèle ainsi que le zoom fluide entre les caméras. Grâce à ce nouvel ISP, la caméra connaîtra de nombreuses améliorations dans des conditions de faible luminosité.

Qualcomm affirme que le GPU Adreno offrira des performances améliorées jusqu’à 35 %, tandis que le CPU verra ses performances améliorées de 40 %. La nouvelle puce prend également en charge un panneau d’affichage full HD+ 120 Hz, et nous pourrions voir prochainement des appareils de jeu plus performants et plus puissants avec des fonctionnalités qui n’étaient vues que dans les appareils haut de gamme dans le passé.

La puce utilise également le moteur AI Qualcomm de 7e génération avec le Sensing Hub Qualcomm de 3e génération toujours actif. Cela permet d’améliorer jusqu’à 3x les performances de l’IA, et le nouvel accélérateur Fused Accelerator peut fournir une performance meilleure et plus rapide et promet une plus grande autonomie de la batterie. Diverses autres améliorations sont apportées à la suppression du bruit basée sur l’IA, à la réduction du bruit et à la détection contextuelle pour améliorer les performances.

Snapdragon 4 Gen 1

Le Snapdragon 4 Gen 1 a remplacé la série précédente de puces de génération 4, et il est classé comme un chipset de milieu et d’entrée de gamme dans les appareils plus abordables.

Qualcomm affirme que le nouveau processeur offre des performances améliorées de 15 % et que le nouveau GPU offre des performances améliorées de 10 %. Le nouveau SoC prend également en charge la technologie Qualcomm Quick Charge 4+, qui permet de recharger les appareils de 0 à 50 % en seulement 15 minutes, ainsi que la norme USB Power Delivery (PD). Comme le Snapdragon 6 Gen 1, le Snapdragon 4 Gen 1 prend en charge les écrans jusqu’à full HD+ à 120 Hz.

La nouvelle puce Snapdragon 4 Gen 1 prend en charge les technologies 5G, sub-6 GHz, et Wi-Fi 5, ainsi que le Bluetooth 5.2. Bien que j’aurais été heureux de voir une prise en charge des connectivités mmWave et Wi-Fi 6 au minimum, il est bon de garder à l’esprit que cette puce est orientée pour les smartphones à petit prix. Elle réduit les fonctionnalités de niche et les remplace par quelque chose de plus abordable pour éviter l’augmentation des futurs appareils orientés budget. Le modem est relativement rapide et a une liaison montante de 900 Mb/s et jusqu’à 2,5 Gb/s en liaison descendante, ce qui devrait fournir d’excellentes vitesses lors de l’utilisation de la 5G.

La nouvelle puce dispose également d’un ISP Qualcomm Spectra Triple qui permet la capture simultanée. Le nouveau FAI peut prendre des photos jusqu’à 108 mégapixels et a des performances améliorées pour capturer de meilleures photos dans tous les environnements lumineux.

Dans l’ensemble, on ne peut être que satisfait de ces nouveaux chipsets Snapdragon 6 Gen 1 et Snapdragon 4 Gen 1, et Qualcomm semble avoir apporté quelques petites améliorations, mais bienvenues. Le CPU et les GPU ont reçu un coup de pouce bienvenu, et le nouveau FAI devrait améliorer la qualité des images capturées de manière assez importante. Le traitement de l’IA est plus rapide et plus efficace, et j’ai hâte de mettre la main sur les nouveaux appareils équipés de Snapdragon 6 Gen 1 et Snapdragon 4 Gen 1.