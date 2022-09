IFA 2022 : le Honor 70 et la Honor Pad 8 promettent des spécifications élevées pour un prix modeste

Lors de l’IFA 2022, Honor a annoncé deux nouveaux appareils mobiles, le smartphone Honor 70 et la tablette Honor Pad 8, qui sont tous deux disponibles début septembre.

Depuis qu’elle a été vendue par Huawei, Honor a lancé le smartphone Honor Magic 4 Pro dans le monde entier, et il a vraiment impressionné. Jetons un coup d’œil à ces deux nouveaux appareils, qui promettent de grandes fonctionnalités et performances pour un prix modeste.

Honor 70

Le Honor 70 de milieu de gamme est propulsé par un processeur Snapdragon 778G de Qualcomm, et est livré avec 8 Go de RAM, plus un choix de 128 ou 256 Go d’espace de stockage. L’écran est un OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une certification HDR10+ et une modulation de largeur d’impulsion (PWM) de 1 920 Hz, qui, selon Honor, rend l’écran plus confortable à regarder en raison de moins de scintillement. Une batterie d’une capacité de 4 800 mAh fournit l’énergie et se recharge à l’aide d’un chargeur de 66 W inclus.

Honor parle de la caméra à l’arrière du Honor 70 comme ayant un design « Dual Ring », un peu comme le Huawei P50 Pro. Et, c’est le premier à utiliser le capteur photo Sony IMX800 de 54 mégapixels. Il est rejoint par une caméra grand-angle de 50 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. Grâce à l’Image Engine de Honor, le smartphone dispose d’une fonction vidéo appelée Solo Cut. Cette fonction utilise l’intelligence artificielle pour se concentrer sur une seule personne lors du tournage d’une vidéo et la placer dans une petite fenêtre d’image dans l’image finale.

Elle n’utilise pas la reconnaissance faciale, mais se concentre sur le mouvement humain pour capturer le sujet, et est assez intelligente pour se recentrer si une personne sort et rentre dans le cadre. L’image principale et la fenêtre Solo Cut sont toutes deux enregistrées en 1080p et à 30 images par seconde. Il s’agit d’une fonctionnalité inhabituelle qui ne sera probablement utile que dans des situations très spécifiques. Les autres caractéristiques de la caméra comprennent un mode Portrait de nuit avec un effet bokeh et une caméra frontale de 32 mégapixels dans l’écran.

Le Honor 70 ne partage pas un air de famille avec le Magic 4 Pro. Il présente un design attrayant, mais assez standard. Le panneau arrière en verre dépoli est excellent au toucher, mais les deux modules de caméra dépassent beaucoup du châssis autrement élégant, ce qui gâche légèrement son apparence.

MagicUI a très bien fonctionné sur le Magic 4 Pro et semble être très analogue ici. L’écran de 120 Hz, qui défile de manière très fluide, vient compléter le tout.

Le Honor 70 est disponible en trois coloris — Midnight Black, Crystal Silver et Emerald Green — est commercialisé le 2 septembre, les précommandes étant ouvertes depuis le 26 août. Le modèle de base 8 Go/128 Go coûte 549 euros, et la version 8 Go/256 Go coûte 599 euros. Il y aura une offre de lancement sur Hihonor.com du 2 au 22 septembre 2022 :

Honor 70 8/128 Go: €549—50 € + coque de protection + Honor Earbuds 3 Pro

Honor 70 8/256 Go: €599—€50 + coque de protection + Honor Earbuds 3 Pro

Offre de lancement nationale du 2 au 29 septembre 2022 :

Honor 70 8/128 Go: €549 + Honor Earbuds 3 Pro offerts en cashback

Honor 70 8/256 Go: €599 + Honor Earbuds 3 Pro offerts en cashback

Honor Pad 8

Honor n’a jamais sorti de tablette à l’international auparavant, c’est donc une première pour la marque. Mais plutôt que de se lancer dans un modèle haut de gamme rivalisant avec l’iPad Pro, elle a proposé la modeste Pad 8 à un prix plus raisonnable. Il suffit de 349,90 euros pour acheter le Pad 8. Pour ce prix, vous bénéficiez d’un écran massif de 12,1 pouces avec une résolution 2K, entouré d’un cadre de 7,2 mm d’épaisseur pour un rapport écran/corps de 87 %. Elle est fabriquée en aluminium, pèse 520 g, et est très fine avec 6,9 mm d’épaisseur.

Un processeur Snapdragon 680 de Qualcomm fournit la puissance, et une grosse batterie de 7 250 mAh est présente à l’intérieur, ainsi que 8 haut-parleurs autour du châssis fournissant un son stéréo avec prise en charge de l’audio DTS : X Ultra Hi-Res. Comme le Honor 70, la Pad 8 utilise le logiciel Magic UI 6.1 de Honor construit sur Android 12, avec l’avantage supplémentaire du multitâche pour quatre applications.

Le rapport d’écran est large, ce qui signifie que les barres noires au-dessus et au-dessous des séries TV et des films ne sont pas aussi intrusives. Malgré le processeur relativement ordinaire, la tablette semble être réactive. La finesse du châssis rend la prise en main confortable, mais la largeur signifie qu’elle peut se sentir assez déséquilibrée en raison du poids lorsque vous la tenez d’une main.

Il est dommage que le taux de rafraîchissement ne soit pas supérieur à 60 Hz, mais l’écran est autrement lumineux et coloré. Le logiciel est rapide et attrayant, il a un accès complet à Google Play et à toutes les applications de streaming et de lecture que vous voulez, et il ne coûte pas non plus une fortune.

Les tablettes Android ont longtemps été loin derrière l’iPad, même le moins cher. Mais les récents changements apportés au logiciel contribuent à rendre l’expérience meilleure. Si la Honor Pad 8 continue à être performante, alors elle pourrait finir par changer tout cela, au moins pour ceux qui ne veulent pas dépenser beaucoup d’argent.

La Honor Pad 8 existe en coloris « Blue Hour » et sera disponible en France sur Amazon et HiHonor à partir de 349,90 €. La Pad 8 bénéficie d’une offre de précommande avec 20 € de réduction du 2 au 18 septembre.