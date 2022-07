Le prochain plan de support publicitaire de Netflix n’inclura pas tout le contenu

Si vous êtes l’une des rares personnes à être enthousiasmées par la nouvelle version de Netflix avec support publicitaire, vous devriez peut-être modérer un peu votre enthousiasme. Le dernier trimestre a été plutôt décevant pour Netflix, qui a perdu beaucoup d’abonnés, ce qui l’a conduit à envisager un plan financé par la publicité. Le plan Netflix financé par la publicité devrait être lancé en 2023, mais il ne comprendra pas tout le contenu de Netflix, selon de récentes informations.

Un rapport récent de Deadline suggère que Netflix ne va pas inclure le contenu sous licence des studios américains et des distributeurs internationaux. Cela signifie qu’un grand nombre de contenus risquent de ne pas figurer dans le plan moins cher, avec publicité. Si vous avez besoin de toutes les options disponibles, vous devrez peut-être opter pour les forfaits les plus chers.

Cependant, il est possible que ce ne soit pas le cas, car la plateforme de streaming vidéo est en pourparlers avec les distributeurs pour que tous les contenus soient inclus.

Ted Sarandos, co-PDG et directeur des contenus de Netflix, a déclaré lors de la récente conférence téléphonique sur les résultats : « Aujourd’hui, la grande majorité de ce que les gens regardent sur Netflix, nous pouvons l’inclure dans le volet financé par la publicité. Il y a certaines choses qui ne le sont pas et nous sommes en conversation avec les studios à ce sujet, mais si nous lancions le produit aujourd’hui, les membres du volet payant auraient une excellente expérience. Nous débloquerons une partie du contenu supplémentaire, mais certainement pas la totalité, mais nous ne pensons pas qu’il s’agisse d’une retenue importante pour l’entreprise ».

Reste à savoir ce qu’il en est réellement du plan Netflix soutenu par la publicité et s’il s’accompagne ou non de quelques revers. Quoi qu’il en soit, il comprendra toujours des séries TV et des films originaux Netflix, ainsi que d’autres émissions et films. Ce plan devrait coûter beaucoup moins cher que les plans actuels. Mais aucun montant officiel n’est disponible pour l’instant. Nous pouvons nous attendre à ce que plus de détails concernant le plan Netflix moins cher arrivent bientôt.

Des abonnés en chute libre

Il a également été révélé que Netflix lancera d’abord le nouveau plan sur certains marchés et, en fonction des réactions, l’étendra à d’autres régions. Ce plan inclura Microsoft, le partenaire technologique et commercial de Netflix.

Pour ceux qui l’ignorent, Netflix a récemment publié son rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2022, et il a révélé que la plateforme de streaming vidéo a perdu près d’un million d’abonnés. Bien que cela soit encore beaucoup, c’est moins que la barre des 2 millions prévue. Ses revenus ont également augmenté de 9 % d’une année sur l’autre.