Google introduit ses lunettes de réalité augmentée futuristes dans le monde réel

Google fait revenir les Google Glass… enfin, en quelque sorte… La réalité virtuelle/augmentée est généralement considérée comme la prochaine frontière de la technologie mobile. C’est pourquoi de nombreuses entreprises s’efforcent de s’y intéresser le plus tôt possible, afin de s’assurer de devancer la concurrence. Et si beaucoup d’entre elles viennent tout juste d’entrer sur le marché, comme Apple, certaines sont déjà des vétérans de la RV/RA… en quelque sorte.

Bien sûr, je parle de Google. L’entreprise a fait un flop notoire il y a près de 10 ans avec les Google Glass, mais cette fois-ci, le géant de la technologie fait de son mieux pour réussir la RV/RA. Il y a quelque temps, les premiers éléments d’information concernant le « Project Iris » de Google, nom de code du prochain casque de RV/RA de l’entreprise, ont fait la une de la presse.

Il était évoqué que le projet Iris était dans les premiers stades de développement. Il semble que le casque VR/AR de Google ait parcouru un long chemin depuis, étant donné que les tests sur le terrain sont déjà en cours.

The Verge rapporte maintenant que Google va tester un petit nombre de prototypes afin de mieux comprendre comment le casque se comporte dans des circonstances quotidiennes. Google a même publié un article de blog à ce sujet. Les principales fonctionnalités qui seront testées sont « la traduction, la transcription et la navigation ».

Les tests seront menés dans le respect d’un ensemble de règles strictes en matière de confidentialité. Les prototypes ressembleront à des lunettes ordinaires et les testeurs devront suivre une formation spéciale et se conformer à un certain nombre de mesures de protection de la vie privée.

Pas avant 2024 ?

Ces mesures témoignent d’un geste décisif de la part de Google pour tirer les leçons de ses erreurs avec les Google Glass. Reste à savoir si cela suffira à faire du projet Iris un succès. À titre de référence, la plupart des experts s’attendent à ce que Google lance son casque VR/AR aux alentours de 2024. Il reste donc encore beaucoup de chemin à parcourir.

On ignore pour l’instant quand Google mettra ses nouvelles lunettes AR sur le marché. Mais si des tests en conditions réelles sont déjà effectués, on peut espérer que ce jour n’est pas trop éloigné.