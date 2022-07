Le Google Pixel 6a avec sa puce Tensor est disponible en précommande

Dévoilé pour la première fois à la Google I/O 2022 en mai dernier, le Pixel 6a de milieu de gamme a fait ses débuts en France, apportant quelques spécifications attrayantes sous le capot.

Comme vous le savez peut-être déjà, le Google Pixel 6a incarne le même design que ses grands frères phares Pixel 6. Vous avez une barre de caméra qui retrouve sur toute la largeur du smartphone, une coque arrière à deux tons, et une caméra frontale poinçonnée placée au centre à l’avant. Le panneau arrière est ici en plastique alors que vous obtenez toujours un cadre en aluminium comme le Pixel 6.

En parlant de l’écran du Pixel 6a, vous obtenez un écran OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz, par rapport au taux de rafraîchissement de 90 Hz pris en charge par la série Pixel 6. Le panneau prend en charge une résolution de 2 400 x 1 080 pixels, le HDR, et la protection Gorilla Glass 3 sur le dessus.

Le point fort du Pixel 6a est qu’il est livré avec le chipset Tensor de première génération interne de Google, qui est basé sur un nœud de processus de 5 nm. En outre, le chipset comprend 2 cœurs Cortex-X1 cadencés à 2,80 GHz, 2 Cortex-A76 cadencés à 2,25 GHz et 4 cœurs Cortex-A55 cadencés à 1,80 GHz. Vous disposez également de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage UFS 3.1, ainsi que de la puce de sécurité Titan M2 et du support SA/NSA 5G.

Les caméras du Pixel 6a ont été rétrogradées par rapport au Pixel 6. Vous trouverez une caméra primaire de 12,2 mégapixels avec OIS et une caméra secondaire de 12 mégapixels pour capturer des clichés ultra larges. Le poinçon à l’avant comprend une caméra frontale de 8 mégapixels.

L’appareil dispose d’une batterie d’une capacité de 4 410 mAh avec un support de charge rapide de 18 W. Le Pixel 6a fonctionne sous Android 12 dès sa sortie, mais il sera l’un des premiers smartphones à recevoir la mise à jour Android 13. Google promet de fournir au moins 3 mises à jour majeures de l’OS Android et 5 ans de mises à jour de sécurité au Pixel 6a.

En outre, l’appareil prend en charge le Wi-Fi 6/ 6E, le Bluetooth 5.2, les haut-parleurs stéréo, l’USB Type-C, la prise en charge de la double carte SIM, la résistance à l’eau et à la poussière IP67 et un capteur d’empreintes digitales à l’écran.

Prix et disponibilité

Le Google Pixel 6a est disponible en précommande dans une seule configuration 6 Go de RAM et 128 Go de stockage au prix de 459 euros. Les coloris disponibles sont Sauge, Galet et Charbon.

Cependant, dans le cadre d’une offre limitée, et pour toute précommande, vous pouvez ajouter à votre panier les écouteurs Pixels Buds Series-A.