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Xbox Game Pass : Vers un abonnement « Lite » et un bundle avec Netflix ?

Xbox Game Pass : Vers un abonnement « Lite » et un bundle avec Netflix ?

Microsoft pourrait être en train de repenser en profondeur la trajectoire de son Xbox Game Pass. Selon un rapport de The Information, relayé cette semaine, la nouvelle dirigeante d’Xbox, Asha Sharma, étudierait plusieurs pistes pour rendre le service plus attractif auprès d’un public plus large.

Parmi elles : des paliers tarifaires moins élevés pour le Xbox Game Pass, et même l’idée d’un abonnement combiné avec Netflix.

À ce stade, rien n’a été officialisé par Microsoft, mais la direction stratégique commence à se dessiner.

Un Game Pass devenu plus mature… et plus difficile à démocratiser

L’hypothèse d’une offre moins chère n’a rien d’anecdotique. Ces dernières années, Game Pass est devenu l’un des piliers de l’écosystème Xbox, mais aussi un service plus complexe à positionner à mesure que ses prix ont augmenté. D’après les reprises du rapport, Asha Sharma chercherait à rendre les futurs produits Xbox, consoles comme abonnements, « plus séduisant pour un public plus large », ce qui passerait notamment par des « formules les moins chères », autrement dit des niveaux d’abonnement plus abordables.

Cette piste s’inscrit dans une logique désormais bien connue dans l’économie de l’abonnement. Netflix, Spotify et d’autres ont montré qu’une formule moins chère — parfois soutenue par la publicité ou par des limitations ciblées — peut ouvrir le service à des utilisateurs qui n’entreraient jamais sur l’offre premium.

Pour Microsoft, l’enjeu serait donc moins de révolutionner Game Pass que d’en élargir le point d’entrée.

Netflix entre dans l’équation, et ce n’est pas un simple détail

L’élément le plus intrigant reste toutefois la possibilité d’un bundle avec Netflix. Toujours selon ces mêmes rapports, Greg Peters, co-CEO de Netflix, a confirmé avoir échangé avec Asha Sharma autour d’idées de collaboration, sans exclure des scénarios de regroupement entre les deux services. Peters aurait toutefois précisé que Microsoft cherche encore à comprendre comment un tel bundle pourrait fonctionner économiquement pour l’entreprise.

Autrement dit, l’idée existe, mais elle n’est pas mûre. Il ne s’agit pas d’un lancement imminent, ni même d’un projet annoncé, mais d’une discussion exploratoire entre deux groupes qui ont chacun intérêt à réfléchir à de nouveaux assemblages de valeur. Un pack Game Pass + Netflix pourrait rappeler les bundles déjà vus dans les télécoms ou dans certains abonnements premium multi-services, avec une promesse simple : faire du jeu vidéo une composante d’un panier de divertissement plus large.

Pour les joueurs, une ouverture potentielle… mais aussi de nouvelles questions

Sur le papier, une formule moins chère pourrait rendre Game Pass plus accessible à ceux qui hésitent à franchir le pas. Mais, tout dépendra de ce que Microsoft placerait dans ces nouvelles offres : publicité, catalogue réduit, cloud gaming limité, absence de sorties au premier jour, ou autre forme de segmentation. Pour l’instant, le rapport public ne détaille pas la structure précise de ces éventuels paliers.

C’est là que le sujet devient plus sensible. Game Pass a bâti sa réputation sur un rapport valeur-prix agressif, presque disruptif. Introduire des offres plus accessibles peut élargir l’audience, mais aussi brouiller la lisibilité du service si la hiérarchie des avantages devient trop compliquée. Microsoft devra donc arbitrer entre croissance, clarté et perception de valeur.

Microsoft cherche peut-être moins à vendre du jeu qu’un abonnement culturel plus large

Ce qui ressort de cette séquence, c’est une évolution du positionnement même de Game Pass. Longtemps pensé comme un service gaming à forte valeur, il pourrait devenir une brique dans un écosystème d’abonnements plus vaste, où le jeu vidéo dialogue avec le streaming, le cloud et d’autres formes de consommation numérique. Le simple fait que Netflix fasse partie de la conversation montre que Microsoft regarde désormais au-delà du marché traditionnel du jeu.

En somme, Microsoft ne semble pas vouloir abandonner Game Pass, mais le recalibrer. Plus flexible, potentiellement moins cher, peut-être un jour dans un bundle avec d’autres services. Ce serait une manière de reconnaître qu’en 2026, la bataille ne se joue plus seulement sur le catalogue, mais sur la manière d’intégrer le jeu dans l’économie plus large de l’abonnement.

Et, si cette stratégie se confirme, Game Pass pourrait cesser d’être seulement un produit Xbox pour devenir un vrai service de divertissement transversal.