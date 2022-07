Le Zenfone 9 pourrait être le petit flagship que vous attendiez

Bien qu’il ne se soit pas vendu en masse comme la série Galaxy S22 et l’iPhone 13, le ASUS Zenfone 8 de 2021 a attiré l’attention de tous pour une seule raison : sa taille plutôt réduite. Grâce à son écran de 5,9 pouces, le Zenfone 8 avait à peu près la même taille que l’iPhone 12 et le Google Pixel 5. Il n’était que légèrement plus grand que l’iPhone 12 mini également. Alors que le Zenfone 8 a reçu des éloges pour son facteur de forme petit et léger et son excellente caméra, il a souffert d’une faible autonomie, de problèmes de réactivité de l’écran et de l’absence de prise en charge de la recharge sans fil. Maintenant que plus d’un an s’est écoulé depuis la sortie du Zenfone 8, il était temps pour ASUS de proposer un successeur.

ASUS a accidentellement divulgué une vidéo promotionnelle pour son futur Zenfone 9 sur sa chaîne YouTube, et le smartphone a quelques joyeusetés et caractéristiques très intéressantes, comme le souligne TechGoing.

La plus intéressante est peut-être ce que ASUS a fait avec le capteur d’empreintes digitales latéral, que la vidéo appelle la « smart key » : elle montre une main qui parcourt une page Web en faisant glisser son doigt sur le côté du smartphone.

Il n’est pas vraiment inhabituel d’avoir une sorte de geste intégré dans le capteur d’empreintes digitales, mais l’utiliser pour faire réellement défiler le contenu semble être un retour amusant à l’époque où les smartphones avaient des cadrans physiques ou des boules pour le défilement.

Mis à part l’amusant bouton latéral, le Zenfone 9 semble être un gadget très intéressant. Selon @SnoopyTech, le smartphone aura un écran de 5,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et sera alimenté par la même puce Snapdragon 8+ Gen 1 que ASUS a mis dans son ROG Phone 6 axé sur le gaming. La source rapporte également que le smartphone coûtera entre 800 et 900 euros.

ASUS Zenfone 9

Snapdragon 8+ Gen1

8 + 128/8 + 256 GB/16 + 256 GB

– 5.9-inch 120Hz screen

– 4300 mAh dual battery

—Sony IMX766 rear main Camera—ZenTouch

– 3.5 mm audio port

—IP68 level waterproof

—Red, black, blue

€800–900 pic.twitter.com/5mEn8rsKxw —SnoopyTech (@_snoopytech_) July 7, 2022

De réelles améliorations à la photo

Nous devrons attendre une annonce officielle et une prise en main pour voir si cette hausse de prix est justifiée par rapport à son prédécesseur (ou si elle est même exacte), mais la vidéo indique au moins quelques améliorations qui pourraient aider à justifier le coût supplémentaire. La batterie est un peu plus grande que celle du Zenfone 8, qui était dotée d’une batterie d’une capacité de 4 000 mAh offrant une autonomie « tout juste correcte ».

La vidéo indique également que les deux caméras du smartphone sont « massivement mises à niveau » et montre que la caméra principale est dotée d’un « stabilisateur hybride à cardan à 6 axes ». Elle montre ensuite que cette fonction est utilisée avec un accessoire vraiment farfelu appelé de support de sac à dos connecté, qui semble essayer d’imiter une pièce d’équipement que les vidéastes professionnels utilisent pour hisser de lourdes caméras toute la journée — mais pour un smartphone.

Les accessoires mis à part, cet aperçu me donne vraiment envie de voir le Zenfone 9 officiellement dévoilé.