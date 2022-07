Twitter teste CoTweets, qui permet à deux comptes de co-écrire un tweet

Il y a quelques mois, nous avons entendu des informations sur lesquelles Twitter était en train de développer une nouvelle fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de collaborer sur un seul tweet. Il semble que cette fonctionnalité soit en cours de test, avec la mise en ligne de Twitter CoTweets pour certains, permettant à deux utilisateurs de co-rédiger un tweet.

Selon The Verge, des utilisateurs de Twitter ont testé la fonctionnalité CoTweets, qui permet à un utilisateur de tweeter, puis d’inviter un deuxième utilisateur dans le tweet à être identifié comme co-auteur. Pour l’instant, le deuxième utilisateur doit approuver le tweet avant qu’il ne devienne coauteur. Bien que cela soit très intéressant, il semble que les réponses ne soient actuellement adressées qu’à l’auteur principal du tweet.

Joseph J. Nuñez, un porte-parole de Twitter, a confirmé la mise en service de CoTweets et a déclaré :

Nous continuons à explorer de nouvelles façons pour les gens de collaborer sur Twitter. Nous testons CoTweets pour une durée limitée afin d’apprendre comment les personnes et les marques peuvent utiliser cette fonctionnalité pour se développer et atteindre de nouvelles audiences, et renforcer leurs collaborations avec d’autres comptes

Il sera intéressant de voir comment les utilisateurs de Twitter commenceront à utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Si elle est réussie, elle sera peut-être étendue à tous les utilisateurs. Malheureusement, comme CoTweets n’est testé qu’en version limitée, il est toujours possible que cet événement soit de courte durée.

Share a Tweet, share the cred. Now testing CoTweets, a new way to Tweet together. pic.twitter.com/q0gHSCXnhv —Twitter Create (@TwitterCreate) July 7, 2022

Le nouvel ajout de CoTweets est une autre indication que Twitter réfléchit à la façon dont sa plateforme pourrait être exploitée de différentes manières, au-delà de son rôle de place publique virtuelle ou de réseau d’information en temps réel. La nouvelle fonctionnalité pourrait également être utile aux créateurs qui souhaitent mettre en avant des accords de marque avec des entreprises.

De nouvelles fonctionnalités attendues

Twitter a lentement ajouté des fonctionnalités pour améliorer son service au cours de l’année écoulée. Avec l’introduction de Notes, il a étendu les tweets à des éléments de format plus long. Il a également ajouté des moyens de contrôler la façon dont les tweets sont diffusés, rendant les choses plus personnelles. Après des années et des années de demandes, il semble que la société travaille enfin sur un bouton d’édition pour le service. Mais qui sait ce qui sera officiellement mis en ligne sur la plateforme.

Pour ce qui est de CoTweets, gardez l’œil ouvert et vérifiez votre compte pour voir si vous faites partie des quelques chanceux qui y ont eu accès en avance.