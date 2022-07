ASUS lance les ROG Phone 6 et ROG Phone 6 Pro avec le Snapdragon 8+ Gen 1

Mettant fin à toutes les fuites et rumeurs, ASUS a lancé hier sa toute nouvelle série de smartphones ROG Phone 6. Il y a deux modèles dans la gamme ROG Phone 6 – le ROG Phone 6 standard et le ROG Phone 6 Pro haut de gamme. Bien qu’ils soient tous deux analogues, il existe quelques différences clés en termes de stockage et de design. Alors, regardons de plus près les spécifications et les caractéristiques avant de passer au prix et à la disponibilité.

La série ROG Phone 6 est destinée aux joueurs mobiles compétitifs qui préfèrent les jeux et les performances visuelles fluides aux autres caractéristiques du smartphone. Le ROG Phone 6 standard et le 6 Pro sont assez analogues l’un à l’autre.

Les deux modèles sont dotés d’un écran AMOLED de 6,78 pouces d’une résolution full HD+ prenant en charge une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz et un format d’image 20.4:9. L’écran, soutenu par le processeur Pixelworks i6, est certifié HDR 10+ et possède un Delta E < 1.

La face avant est protégée par le verre Gorilla Glass Victus et est également dotée d’un revêtement spécial AS pour réduire les frottements dus à la transpiration des mains pendant les longues sessions de jeu. En outre, le panneau est livré avec une latence tactile de 23 ms pour offrir des fonctions de toucher-action instantanées dans les jeux.

A l’avant, on trouve un capteur Sony IMX663 de 12 mégapixels pour les selfies. À l’arrière, il y a une configuration à trois caméras sur le ROG Phone 6 et le 6 Pro, y compris un objectif principal Sony IMX766 de 50 mégapixels, un objectif ultra large de 13 mégapixels et un capteur macro. Cependant, le ROG Phone 6 Pro se vante d’un écran couleur PMOLED ROG Vision à l’arrière, tandis que le modèle standard est seulement livré avec un logo ROG RGB à double LED.

Des entrailles extrêmement puissantes

Sous le capot, les ROG Phone 6 et 6 Pro sont équipés du dernier chipset Snapdragon 8+ Gen 1 associé au GPU Adreno 730. Ils sont également équipés de la même batterie double d’une capacité de 6 000 mAh avec un support de la charge rapide de 65 W. En ce qui concerne la mémoire, le ROG Phone 6 Pro dispose de 18 Go de RAM LPDDR5 et de 512 Go de stockage UFS 3.1. Le modèle classique, quant à lui, est livré avec 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1.

En ce qui concerne la partie thermique, ASUS a intégré son dernier système de refroidissement GameCool 6, qui fournit un refroidissement à 360 degrés à la disposition à double carte mère placée au centre. En outre, ASUS a utilisé une méthode propriétaire pour remplir l’espace d’air entre les deux PCB avec un composé thermique, qui, selon la société, réduit les températures jusqu’à 10 degrés.

En outre, les smartphones disposent d’une chambre à vapeur 30% plus grande que le ROG Phone 5. Cependant, si vous pensez toujours que ce n’est pas suffisant, vous pouvez obtenir l’accessoire optionnel AeroActive Cooler 6, qui a fuité plus tôt, pour augmenter le système thermique du ROG Phone.

En outre, les ROG Phone 6 et 6 Pro sont équipés d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et d’un système de haut-parleurs super linéaires. Les appareils sont également équipés de deux boutons ultrasoniques AirTrigger 6 intégrés sur leurs bords, qui prennent en charge 9 gestes uniques. Les joueurs mobiles peuvent même configurer 2 fonctions différentes pour le tapotement et le soulèvement des doigts des boutons pour une double fonctionnalité dans les jeux.

Ces modèles prennent également en charge le Bluetooth 5.2 et le Wi-Fi 6 en termes d’options de connectivité et sont classés IPX4 pour la résistance à l’eau. Ils fonctionnent sous la surcouche ROG UI basée sur Android 12 et sont livrés avec un Aero Case qui présente des découpes précises pour mettre en valeur l’ensemble du design arrière des appareils.

Prix et disponibilité

Pour ce qui est du prix de la série ROG Phone 6, ASUS a fixé le prix du ROG Phone 6 équipé de 12 Go RAM et 256 Go de stockage est vendu au prix de 1 029 euros. Le ROG Phone 6 Pro, doté de l’écran arrière PMOLED et d’une configuration 18 Go de RAM et 512 Go de stockage, est proposé au prix de 1 329 euros.

Les deux modèles ROG Phone 6 seront disponibles à la vente fin juillet 2022 auprès des distributeurs partenaires FNAC, Darty et France Accessoires, ainsi que sur la plateforme de vente en ligne ASUS Store. Le modèle ROG Phone 6 Pro sera disponible à la vente à la mi-août en France auprès des distributeurs partenaires FNAC, Darty et France Accessoires, ainsi que sur la plateforme de vente en ligne ASUS Store.

Une offre de pré-commande sera proposée du 5 juillet au 7 août pendant laquelle tout utilisateur qui aura commandé un ROG Phone 6 ou ROG Phone 6 Pro bénéficiera d’un ventilateur AeroActive Cooler 6 offert.