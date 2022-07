by

by

Les casques Meta Quest ne nécessiteront plus de compte Facebook

Les casques Meta Quest ne nécessiteront plus de compte Facebook

Dans un mois à peine, les casques Meta Quest (anciennement Oculus Quest) ne nécessiteront plus de compte Facebook. Nous attendons ce moment depuis octobre dernier, et comme prévu, un nouveau système de compte Meta deviendra la norme pour les casques Meta Quest.

C’est un peu compliqué, alors soyez indulgent avec moi. Nous avons deux nouveautés en août : les comptes Meta et les profils Horizon. Les comptes Meta sont spécifiquement destinés aux dispositifs matériels, et on peut supposer qu’ils seront nécessaires pour les futurs produits comme le casque de réalité mixte de Meta.

Mais après avoir créé un compte Meta, vous avez besoin d’un profil Horizon pour utiliser votre casque Quest. Ce profil Horizon vous permet de vous connecter avec des amis, de créer un avatar et d’utiliser un nom d’utilisateur unique, distinct de votre compte Meta.

Les comptes Meta sont explicitement séparés des réseaux sociaux. Vous pouvez créer un compte Meta à l’aide d’une adresse électronique, et si Facebook est déjà lié à votre casque Oculus, vous pouvez le dissocier en août. (Cela dit, vous avez toujours la possibilité de lier un compte Meta à Facebook ou Instagram).

Et, fait intéressant, vous pouvez créer autant de comptes Meta que vous le souhaitez. Vous pouvez partager des jeux ou des applications achetés sur plusieurs comptes — on peut supposer que cela donnera aux utilisateurs la possibilité d’avoir des profils Horizon complètement distincts pour le travail, l’école, les jeux, le livestreaming, etc.

En outre, il existe trois options de confidentialité principales pour les profils Horizon. Vous pouvez laisser les choses « ouvertes à tous », les partager avec « les amis et la famille » ou les faire « en solo ». Des options de confidentialité plus granulaires devraient être disponibles au lancement.

Un lancement en août

Les comptes Meta et les profils Horizon seront lancés en août. Ils sont obligatoires pour tous les utilisateurs de Meta Quest, et vous pouvez migrer les détails de votre compte existant (même si vous avez un ancien compte Oculus) vers votre profil Horizon. (Là encore, vous pourrez déconnecter Facebook de votre casque en août).

Cette nouvelle option répond à une promesse faite par Mark Zuckerberg, PDG de Meta, l’année dernière, et au fait qu’une grande partie de la base d’utilisateurs VR de Meta détestait l’exigence du compte Facebook. Elle reflète également le désir de Meta de s’éloigner des applications sociales traditionnelles comme Facebook pour se tourner vers des environnements virtuels « Métaverse ». L’entreprise indique qu’elle prévoit d’étendre le service de compte Meta à « d’autres appareils Meta » à l’avenir, faisant peut-être référence à quelque chose comme les visiophones Portal.