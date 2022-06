Le déballage du Google Pixel 6a montre le smartphone de milieu de gamme avant son lancement

Nous attendons avec impatience le lancement complet du Pixel 6a de Google le 28 juillet, mais c’est encore loin. En attendant, une autre vidéo de déballage du Pixel 6a de Google a fait surface et nous donne un aperçu en gros plan de ce nouveau smartphone de milieu de gamme.

L’unboxing vient de @anjangz sur TikTok, et offre tout ce que vous pouvez attendre d’un déballage. Il y a en fait quatre unités incluses dans la brève démo, toutes dans la version Galet (grise — du smartphone.

On voit brièvement le smartphone s’allumer, mais on n’aperçoit pas l’interface logicielle. Cependant, nous avons un aperçu de l’intérieur de l’emballage, où un câble USB et un adaptateur USB sont clairement visibles.

Ce n’est pas le premier déballage du Pixel 6a qui est porté à notre attention — nous en avons vu un autre le mois dernier sur l’une des chaînes YouTube officielles de Google en France. Ce clip a depuis été retiré du Web=, il reste donc à voir combien de temps dure ce dernier.

Alors que la nouvelle séquence TikTok ne révèle pas vraiment quelque chose que nous ne savions pas sur le smartphone, le processeur Google Tensor est mis en avant à l’intérieur de la boîte, montrant à quel point le chipset est important pour les smartphones de Google maintenant.

Google a dévoilé le Pixel 6a à la Google I/O 2022, annonçant son existence le 11 mai. Les précommandes commencent le 21 juillet, et le téléphone vous coûtera 459 euros. Google nous a donné beaucoup d’informations sur le Pixel 6a — beaucoup plus que ce qu’il nous a donné sur le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro – et nous savons donc pas mal de choses à son sujet avant sa mise en vente à travers le monde le 28 juillet.

Nous connaissons déjà les spécifications

Le smartphone va arborer un écran OLED de 6,1 pouces fonctionnant avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il y a un classement IP67, ce qui signifie que le Pixel 6a est résistant à la poussière et à l’eau, mais vous n’obtenez pas de charge sans fil.

Sous le capot, nous avons ce chipset Google Tensor susmentionné — le même qui peut être trouvé dans le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro – et qui est rejoint par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Côté photo, il y a une caméra à double objectif de 12,2 mégapixels et 12 mégapixels à l’arrière et une caméra frontale de 8 mégapixels.

Il n’y a pas de variantes en termes de spécifications, mais vous pourrez acheter le smartphone en trois coloris : Galet, Charbon ou Sauge.