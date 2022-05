Découvrez en avant-première le Google Pixel 6a avec cette vidéo de déballage

Même si le Pixel 6a de taille moyenne ne sortira pas avant le 28 juillet (les précommandes commenceront le 21 juillet), une vidéo officielle d’unboxing du Pixel 6a a été découverte sur Reddit et a été postée par Google Retail Training France.

La vidéo a depuis été retirée sur le réseau social bien que l’on puisse l’a trouver sur Streamable.com. La partie la plus scrutée de la vidéo est le moment où le capteur d’empreintes digitales sous l’écran est utilisé. Bien sûr, nous savons déjà à quoi ressemble le Pixel 6a, mais la vidéo nous donne quelques images intéressantes de prise en main, et montre l’emballage de l’appareil.

Après toutes les plaintes concernant le capteur d’empreintes digitales à la traîne sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, Rick Osterloh, cadre de Google, a confirmé il y a une semaine que le Pixel 6a de milieu de gamme utilise un capteur biométrique différent de ceux que l’on trouve sur les modèles phares à prix plus élevé. Et dans la vidéo, le capteur semble fonctionner assez rapidement.

La vidéo montre les couleurs Sauge et Charbon du Pixel 6a, et il y aura également une troisième couleur, Chalk. Le smartphone arbore une dalle OLED de 6,1 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels, et un ratio 20:9. L’écran se rafraîchira à 60 Hz. Il est équipé de 6 Go de mémoire vive (RAM) et de 128 Go de stockage interne.

Le même chipset Google Tensor utilisé sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro sera sous le capot du Pixel 6a.

Un lancement en juillet

Google ramène un capteur de caméra de 12,2 mégapixels pour la caméra arrière avec une ouverture f/1,7. Une caméra frontale de 8 mégapixels est présente dans le poinçon de l’écran, et la batterie (4,306 mAh minimum) offrira jusqu’à 24 heures d’utilisation. Avec l’économiseur de batterie extrême, vous pouvez arrêter certaines applications de fonctionner en arrière-plan, ce qui fournira aux utilisateurs jusqu’à 72 heures d’autonomie. Le Pixel 6a sera proposé à partir de 459 euros.

Il convient de noter que le Google Pixel 7 sort trois mois après le Pixel 6a — et ce fut une surprise d’avoir un aperçu officiel de celui-ci à la Google I/O 2022. Il est possible que certains acheteurs de smartphones attendent de voir ce que le flagship 2022 a à offrir.