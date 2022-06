Voici le OPPO Reno 8 Lite 5G !

OPPO a ajouté un nouveau membre à sa série Reno 8 récemment lancée, le Reno 8 Lite. Le nouveau smartphone Reno 8 a été lancé en Europe et agit comme une version light du Reno 8 et du Reno 8 Pro. Il est livré avec un chipset Snapdragon 695, une charge rapide de 33W, et plus encore.

Le Reno 8 Lite ressemble à ses grands frères et présente un design à bords plats. Il est disponible en deux options de couleur : Noir et Arc-en-ciel. Les caméras arrière sont également entourées d’une lumière éclairante pour les notifications et autres, un peu comme sur la série Reno 7.

Le smartphone est doté d’un écran AMOLED de 6,43 pouces d’une résolution full HD+, qui disposer d’un capteur d’empreintes digitales intégré. Mais, il n’a pas une fréquence de rafraîchissement élevée. Il est alimenté par le chipset Snapdragon 695 de Qualcomm, couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La RAM et le stockage peuvent être étendus respectivement jusqu’à 5 Go et 1 To.

Le Reno 8 Lite est équipé de trois caméras à l’arrière, à savoir une caméra principale de 64 mégapixels, une caméra monochrome de 2 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. La caméra frontale est un capteur de 16 mégapixels. Il y a un certain nombre de fonctionnalités de la caméra que vous allez adorer ; le mode Portrait, la vidéo Dual-View, et le Selfie HDR, entre autres.

En outre, il est couplé par une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec une charge rapide SuperVOOC de 33W et fonctionne sous ColorOS 12, une surcouche basée sur Android 11. En outre, il y a un support pour la 5G, un port USB Type-C, une prise audio de 3,5 mm, et plus encore. Il est également doté d’une certification IPX4.

Le OPPO Reno 8 Lite 5G est vendu au prix de 429 € et est maintenant disponible à l’achat en Espagne par le site Web de la société.