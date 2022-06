WhatsApp aura un double code de vérification pour les nouveaux appareils

Mais d’un autre côté, une fois qu’elle sera opérationnelle, il sera beaucoup plus difficile d’accéder au compte WhatsApp de quelqu’un d’autre, notamment parce que l’accès au code de vérification sera beaucoup plus difficile étant donné qu’une double vérification sera utilisée.

WhatsApp a déjà mis en place un certain nombre de fonctionnalités axées sur la protection de la vie privée, mais doubler ses efforts pour assurer la sécurité des utilisateurs ne fait pas de mal. WhatsApp est actuellement la plateforme de messagerie instantanée numéro un, et de ce fait, elle a également été la cible de personnes malveillantes qui voulaient prendre le contrôle des comptes des utilisateurs.