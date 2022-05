Netflix pourrait se lancer dans les flux en direct pour vous empêcher de vous désabonner

Les temps sont incertains pour Netflix, mais le service de streaming ne reste pas inactif face à la concurrence et au départ des abonnés. Il a l’intention de se diversifier au-delà de sa principale activité actuelle, et ces plans s’étendent apparemment aux shows en direct.

Selon un nouveau rapport publié par Deadline, les responsables de Netflix « explorent » l’idée de diffuser des contenus en direct au fur et à mesure qu’ils se produisent — pensez aux émissions spéciales. En d’autres termes, un peu plus comme la télévision traditionnelle.

Les réunions en direct sont une autre possibilité, selon Deadline, et il est possible que les sports en direct soient inclus à l’avenir. C’est quelque chose que d’autres plateformes font, comme l’introduction du Friday Night Baseball sur Apple TV+.

Tout ceci n’en est qu’aux « étapes préliminaires », il ne faut donc pas s’attendre à une annonce de sitôt. L’article ne donne pas de calendrier pour le déploiement du contenu en direct, mais il semble qu’une équipe de Netflix travaille actuellement sur cette fonctionnalité.

La comédie pourrait être un bon point de départ pour Netflix, puisqu’elle héberge déjà le contenu d’un certain nombre de comédiens connus. L’interaction avec le public est également possible si les émissions sont diffusées en direct, ce que Netflix a déjà expérimenté (mais dans un format différent) avec le film Bandersnatch.

Netflix dans le dur

Netflix a joué un rôle important dans le passage au streaming à la demande plutôt qu’à la diffusion en direct, mais les dirigeants de la société savent que plus elle propose de formats et plus elle offre d’options à ses abonnés, mieux c’est. Étant donné qu’il s’agit du plus grand et du plus connu des services de streaming, Netflix n’a peut-être pas l’air d’avoir de gros problèmes à l’heure actuelle, mais si l’on creuse un peu, on s’aperçoit que plusieurs signes inquiétants se manifestent.

Les plateformes concurrentes comme Amazon Prime Video et Disney+ gagnent de nouveaux abonnés et proposent sans cesse de nouveaux contenus. Pour la première fois en dix ans, le nombre d’abonnés de Netflix a diminué au lieu d’augmenter. Et Netflix sait que trop de ses utilisateurs partagent leurs mots de passe. En plus de se lancer dans le livestreaming et de sévir contre le partage de mots de passe, Netflix a également exploré le domaine des jeux mobiles et a mis fin à de nombreuses émissions pour réduire les coûts. Nous nous attendons également à ce que le géant du streaming annonce une version plus abordable, avec publicité, dans un avenir proche.