Netflix perd 200 000 abonnés au T1 2022, et envisage un plan moins cher avec support publicitaire

L’action Netflix a perdu plus d’un quart de sa valeur après que la société a publié des informations sur ses résultats du premier trimestre. Pour la première fois en plus de dix ans, la société a annoncé une perte trimestrielle du nombre d’abonnés, qui s’élève à environ 200 000 utilisateurs. Et le jour où la société a annoncé qu’elle perdait des abonnés pour la première fois en plus de dix ans, Netflix a révélé qu’elle envisageait de mettre en place un service financé par la publicité pour un abonnement moins coûteux.

Reed Hastings, cofondateur et co-PDG de Netflix, a fait cette révélation lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs ce mardi 19 avril. Hastings a reconnu que son opposition à un niveau de service financé par la publicité était bien documentée, mais il a déclaré qu’une forte croyance dans le choix du consommateur pourrait, après tout, le persuader de faire marche arrière. Le fait d’avoir assisté à l’exode de 200 000 abonnés au cours de la période de trois mois se terminant le 31 mars pourrait également l’avoir poussé à accepter l’idée.

« Ceux qui ont suivi Netflix savent que j’ai été contre la complexité de la publicité et un grand fan de la simplicité de l’abonnement », a déclaré Hastings. « Mais autant je suis un fan de cela, autant je suis un plus grand fan du choix du consommateur, et permettre aux consommateurs qui aimeraient avoir un prix plus bas et qui sont tolérants à la publicité d’obtenir ce qu’ils veulent a beaucoup de sens ».

Cependant, Hastings a ajouté qu’un service soutenu par la publicité ne débarquerait probablement pas avant au moins un an, ce qui signifie que pour l’instant, les abonnés sont coincés en payant 8,99 euros par mois pour le niveau de base, 13,49 euros pour le niveau standard et 17,99 euros pour le service premium.

Des concurrents proposent déjà une option avec publicité, et Disney+ a récemment annoncé qu’il ajouterait lui aussi une offre avec publicité pour les clients basés aux États-Unis plus tard dans l’année, suivi d’un déploiement international en 2023. Amazon Prime, quant à lui, regroupe de nombreux autres services avec sa propre offre de streaming vidéo, l’ensemble coûtant actuellement 49 euros par an. L’Apple TV+ n’a pas de forfait avec publicité, les abonnés devant payer 4,99 euros par mois.

Encore un départ d’abonnés pour le nouveau trimestre

Hastings a également déclaré mardi que Netflix s’attendait à perdre 2 millions d’abonnés supplémentaires au cours du trimestre actuel. Il a attribué ces pertes à un certain nombre de facteurs tels que la concurrence accrue de ses rivaux, la guerre en Ukraine et le partage de mots de passe, une pratique à laquelle quelque 100 millions de foyers se livrent actuellement, selon Hastings.

Il a ajouté qu’une hausse des inscriptions pendant la pandémie avait « obscurci le tableau », les gens commençant à sortir davantage après le déploiement du vaccin.

Le succès du service payant proposé par Netflix dépendra en grande partie du prix que l’entreprise décidera de facturer, ainsi que de sa capacité à maintenir une bibliothèque de contenus attrayante qui batte, ou du moins égale, celle proposée par ses concurrents.