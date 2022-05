Elon Musk a peut-être temporairement mis en veilleuse son acquisition de Twitter, mais cela n’a pas empêché le réseau social de continuer à apporter des changements pour embellir l’application. TechCrunch a découvert un nouveau label sur l’application Twitter sur Android qui apparaît lorsque l’auteur d’un tweet « aime » une réponse à son message. TechCrunch affirme avoir été informé par Twitter que l’entreprise testait différents labels.

Une fois que l’auteur d’un tweet « aime » une réponse envoyée en réponse à ce tweet, la réponse reçoit un badge qui montre un cœur suivi des mots « Auteur ». Cela indique que la personne responsable du tweet original a aimé la réponse. Le badge peut être vu par la personne qui a posté la réponse et par les autres personnes qui consultent le message original et les réponses.

Il n’est pas clair si cette réponse est mondiale, mais jusqu’à présent, des rapports ont indiqué que le label « Aimé par l’auteur » a été vu dans plusieurs pays.

Ce label est analogue au badge « Aimé par le créateur » qui s’affiche sur TikTok lorsqu’un abonné ayant créé une vidéo sur l’application aime un commentaire que quelqu’un a posté à son sujet. Le nouveau label permettrait aux abonnés de Twitter de se vanter lorsque leur tweet a été « aimé » par une célébrité.

Et s’il y a bien une chose dont Twitter regorge, ce sont les utilisateurs célèbres.

Un véritable outil de communication ?

Apparemment, le nouveau label peut être utile dans de nombreux cas, surtout si vous faites partie de ces utilisateurs qui ont des centaines ou des milliers (ou des millions) d’abonnés. Pour les influenceurs et les célébrités, il peut s’agir d’un outil permettant d’interagir rapidement avec les abonnés qui répondent souvent à leurs tweets. Il peut être utilisé comme une forme de motivation en leur montrant que vous reconnaissez leurs opinions dans un long fil de discussion au lieu de leur envoyer des messages manuellement. Toutefois, compte tenu de la configuration actuelle des tweets et des réponses sur Twitter, le nouveau label (composé essentiellement de mots et non de badges visuels) peut constituer une sorte de distraction pour certains.

L’entreprise a joué aux chaises musicales avec ses employés dans le sillage de l’offre de 44 milliards de dollars de Musk pour le réseau social. Aujourd’hui, Musk craint de payer trop cher pour Twitter. Le nombre d’utilisateurs étant peut-être inférieur à ce que l’entreprise a reconnu précédemment, même l’homme le plus riche du monde doit s’assurer qu’il ne paie pas trop cher pour une acquisition.