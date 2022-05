Nouvelle interface utilisateur pour les listes de lecture sur YouTube Music

Google cherche apparemment à revoir l’interface utilisateur des listes de lecture pour la version mobile de YouTube Music. Une fois la nouvelle interface téléchargée sur votre smartphone ou votre tablette (quel que soit le moment), vous verrez le nom de la personne qui a créé la liste de lecture ainsi que le jour où elle a été créée.

Le nom de la liste de lecture apparaît dans une police plus grande, avec la description en dessous. La navigation dans l’application est un peu plus facile, car les icônes de téléchargement, d’ajout à la bibliothèque, de lecture, de partage et le menu déroulant à trois points sont tous sur une seule ligne, ce qui les rend plus faciles à trouver.

La mise à jour de l’interface utilisateur pour vos listes de lecture supprime le bouton « shuffle », mais même si vous aimez la nouvelle disposition, ne vous emballez pas trop ; jusqu’à présent, la nouvelle interface utilisateur n’a été vue que par un seul Redditor sur sa tablette Samsung Galaxy Tab A7. Et c’était en France ! La réaction rapide des utilisateurs de Reddit qui ont vu une capture d’écran du nouveau look a été positive, l’un d’entre eux ayant déclaré : « J’adore. Je l’adore. » « Mon Dieu, ça a l’air incroyable », a écrit un autre abonné de Reddit.

Notez que la nouvelle interface s’affiche uniquement pour les listes de lecture et non pour les albums. Cela semble inhabituel puisque les listes de lecture et les albums ont toujours partagé la même interface utilisateur.

Le nouveau design permet également aux utilisateurs d’afficher les pochettes des albums qui contiennent les morceaux figurant dans les listes de lecture. Google ne fait pas ces changements juste pour le plaisir, alors vous pouvez être sûr qu’il y a des raisons pour cette révision, même si c’est simplement pour permettre aux utilisateurs de profiter d’une expérience légèrement améliorée.

À propos, l’application YouTube Music est disponible pour les utilisateurs d’iOS dans l’App Store, et pour les utilisateurs d’Android dans le Google Play Store. Encore une fois, nous n’avons aucune idée de la date à laquelle le nouveau look commencera à être déployé pour tous, mais nous espérons que ce sera beaucoup plus tôt que prévu.