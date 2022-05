by

Netflix s’empresse de lancer un abonnement financé par la publicité, et faire payer le partage du compte

Netflix réévalue actuellement sa stratégie commerciale, et la société a déjà mentionné qu’elle travaillait sur un plan moins cher soutenu par des publicités. Il semble maintenant qu’un plan soutenu par des publicités pourrait arriver avant la fin de 2022.

Selon le New York Times, Netflix a récemment indiqué à ses employés qu’elle souhaitait introduire un abonnement soutenu par la publicité au cours des trois derniers mois de l’année. Le co-PDG de Netflix, Reed Hastings, a déclaré en avril que la société était « ouverte » à des plans moins chers avec de la publicité, mais à l’époque, le plan ne devait pas être disponible avant un à deux ans. La note aurait dit : « oui, c’est rapide et ambitieux et cela nécessitera quelques compromis ».

De nombreux services d’abonnement proposent des plans moins chers qui sont subventionnés par des publicités occasionnelles. Un autre concurrent de Netflix, Disney+, a déclaré en mars dernier qu’elle proposerait une option avec publicité « fin 2022 ».

Netflix a déclaré une perte de 200 000 abonnés au premier trimestre de 2022, une différence importante par rapport aux 2,5 millions d’abonnés que la société s’attendait à gagner au cours de cette période. La société a imputé cette perte à l’inflation croissante et aux perturbations de la COVID, ainsi qu’à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a obligé Netflix à fermer ses portes en Russie (où la société comptait environ 700 milles d’abonnés).

Le nouveau plan soutenu par la publicité fait partie du plan de Netflix pour se remettre de ses pertes, en plus de sévir contre les groupes de personnes partageant les mots de passe des comptes Netflix. La société a estimé que plus de 100 millions de foyers utilisent un mot de passe partagé, dont environ 30 millions aux États-Unis et au Canada.

Faire payer le partage de compte

Netflix a commencé à augmenter l’offre pour le partage de mots de passe dans trois pays (Chili, Costa Rica et Pérou), ce qui, sans surprise, a suscité des réactions négatives. La note envoyée aux employés de Netflix indiquait que le plan financé par la publicité serait introduit « en tandem avec nos projets plus larges de faire payer le partage ».

Si le rapport du Times est correct, il semble que les clients devront s’adapter à ces nouveaux changements dans un proche avenir.