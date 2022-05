DJI montre les prouesses vidéos du drone Mini 3 Pro

Comme prévu, DJI a dévoilé ce mardi la dernière itération de son plus petit drone, le Mini 3 Pro. Avec son design compact et son abondance de fonctionnalités, le Mini 3 Pro de DJI est une passionnante nouvelle machine qui semble prête à attirer une nouvelle vague d’enthousiastes de la photographie par drone — et pourrait même inciter certaines personnes ayant des machines Mavic plus grandes à passer au nouveau modèle Mini.

Afin de démontrer certaines des capacités du Mini 3 Pro, DJI a remis l’appareil de 249 grammes à Denis Barbas, un photographe et cinéaste expérimenté.

Vous pouvez apprécier ci-dessous certaines des images étonnantes que Barbas a capturées avec le nouveau drone pliable, y compris des séquences filmées avec la nouvelle fonction de cadre vertical de l’appareil.

Le Mini 3 Pro est le premier drone Mini de DJI à inclure des capteurs d’évitement d’obstacles, offrant ainsi une tranquillité d’esprit aux pilotes débutants (ou aux pilotes expérimentés plus audacieux) qui craignent de détruire leur machine dans les secondes qui suivent son décollage.

Le nouveau drone est équipé d’un capteur plus grand de 1/1,3 pouce pour des images et des vidéos plus claires et plus détaillées. Il peut capturer des photos RAW jusqu’à 48 mégapixels et enregistrer des séquences en 4K jusqu’à 60 images par seconde, et offre également un double ISO natif pour des séquences HDR qui devraient conserver les détails dans les ombres et les lumières.

Il y a aussi de bonnes nouvelles sur le temps de vol, puisque le Mini 3 Pro peut rester en l’air jusqu’à 47 minutes, soit 13 minutes de plus que son prédécesseur.

Un nouveau contrôleur qui a un prix

Une autre partie passionnante de l’événement de lancement de DJI a été l’annonce d’un nouveau contrôleur avec un écran intégré, bien que vous devrez payer un supplément pour cela (739 euros pour le drone seul ; 829 euros pour le drone avec le contrôleur RC-N1 auquel vous attachez votre smartphone ; et 999 euros pour le drone et le nouveau contrôleur RC avec écran intégré).

Je devrais recevoir le drone dans quelques heures, et je ne manquerais pas de vous donner mon avis le concernant très rapidement.