DJI prépare déjà la seconde génération de son robot aspirateur ROMO. Attendu le 11 mai, le ROMO 2 semble vouloir corriger les points les plus concrets du nettoyage domestique : passer sous les meubles bas, éviter les obstacles et améliorer le lavage des sols.

Un lancement prévu le 11 mai

DJI a confirmé l’arrivée du ROMO 2 pour le 11 mai 2026. Les teasers officiels montrent un robot capable de se glisser sous des lits ou canapés à faible dégagement, ainsi que de contourner des objets au sol sans les heurter.

La première génération ROMO utilisait déjà l’expertise drone de DJI avec caméras fisheye, LiDAR et algorithmes de navigation avancés. Les modèles originaux proposaient jusqu’à 25 000 Pa d’aspiration, des brosses anti-emmêlement, des bras latéraux pour les bordures et une station capable d’automatiser une grande partie de l’entretien.

Avec le ROMO 2, DJI semble vouloir renforcer précisément ce qui fait sa différence : la perception de l’espace. Dans un marché dominé par Roborock, Ecovacs et Dreame, la capacité à éviter câbles, chaussettes, pieds de chaise ou jouets devient aussi importante que la puissance brute.

Un lavage plus ambitieux en préparation

DJI laisse aussi entendre que le lavage des sols progressera, avec un séchage plus rapide après nettoyage. La marque n’a pas encore détaillé la technologie utilisée, mais plusieurs observateurs s’attendent à une amélioration du système de serpillière ou de la station d’entretien.

DJI veut s’installer dans la robotique domestique

Le ROMO 2 arrive très vite après la première génération, signe que DJI ne considère pas l’aspirateur robot comme une simple expérimentation. La marque possède déjà les briques clés : capteurs, moteurs, cartographie, autonomie et logiciel.

Reste le vrai défi : prouver qu’elle peut offrir une expérience plus fiable, plus privée et plus compétitive que les spécialistes historiques du secteur. Le ROMO 2 ne sera pas seulement un aspirateur. Ce sera un test pour savoir si DJI peut vraiment descendre du ciel pour s’imposer dans la maison.