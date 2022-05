DJI annonce officiellement le Mini 3 Pro, et il est monstrueux !

Le DJI Mini 3 Pro est le plus grand changement dans la gamme de drones Mavic que nous ayons jamais vu, et c’est une bonne chose. En plus d’une nouvelle conception du cardan de la caméra, vous pouvez maintenant déplier les bras de l’hélice dans l’ordre que vous souhaitez.

La nouvelle itération de la gamme Mini offre des vidéos 4K jusqu’à 60 images par seconde, et maintient le poids de 249 g pour une facilité légale. Si les 34 minutes de vol par défaut ne suffisent pas, la batterie « Plus » en option vous permettra d’atteindre 47 minutes dans le ciel.

Dès le premier coup d’œil, vous remarquerez que quelque chose a changé. Le facteur de forme global du Mini 3 Pro est analogue aux précédents drones Mavic, offrant un design compact et pliable dans un fuselage de forme rectangulaire avec la caméra à l’avant. Cependant, contrairement à la plupart des autres drones Mavic, les bras de l’hélice ne sont pas également le train d’atterrissage, et la caméra ne pend pas sous le nez de l’appareil.

Le train d’atterrissage est intégré à la cellule à l’avant, et fait partie de la batterie à l’arrière. C’est analogue au DJI Spark de l’époque, avec quatre petits pieds sur le fond du drone lui-même. Sans le pied sur le bras de l’hélice avant, les bras avant et arrière sont maintenant capables de fonctionner dans n’importe quel ordre sans se heurter l’un à l’autre. Cela dit, DJI a interverti leur orientation. Les bras de l’hélice avant pivotent vers le bas et vers l’avant, tandis que les bras arrière pivotent vers l’extérieur.

Le cardan de la caméra est la mise à jour la plus intéressante, car il permet à la caméra d’être beaucoup plus flexible dans ses mouvements et de pointer plus haut. DJI a également permis à la caméra de pivoter de 90 degrés sur le côté, ce qui vous permet de capturer des vidéos en mode portrait.

La meilleure caméra dans la gamme Mini

Tirant parti des leçons apprises sur les plus gros drones Mavic, DJI a réussi à mettre en place un système d’évitement d’obstacles multi-directionnel sur le Mini 3 Pro. Cela permet d’utiliser APAS 4.0 et d’autres modes de vol automatisés.

L’orientation du drone est également un peu modifiée, les moteurs sont orientés vers l’avant, ce qui signifie que le nez de l’appareil est beaucoup plus haut que l’arrière en vol. Cela aide les capteurs d’évitement d’obstacles, ainsi que l’aéro-dynamisme. Le fuselage peut aider à créer une portance pendant le vol vers l’avant.

La caméra du Mini 3 Pro est de loin la meilleure de la gamme Mini de DJI, produisant des vidéos 4K jusqu’à 60 fps, et capturant des images jusqu’à 48 mégapixels. Sous le capot se trouve un capteur de 1/1,3 pouce associé à un objectif à ouverture f/1,7 qui peut zoomer jusqu’à 2x sur une vidéo 4K, 4x sur une vidéo 1080p. Le HDR réduit les fréquences d’images, ramenant la vidéo 4K à 30 images par seconde.

Grâce aux capteurs d’évitement d’obstacles, les pilotes peuvent profiter de presque toutes les fonctionnalités de vol automatisé de DJI. Il est agréable de voir les modes Quickshots, Mastershots, Focustrack, et Hyperlapse sur le Mini 3 Pro, ils n’étaient pas tous disponibles sur les autres drones Mini.

La batterie standard offre jusqu’à 34 minutes d’autonomie de vol. L’essentiel est que le drone ne dépasse pas 250 g, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de vous enregistrer avant de voler. Si vous êtes prêt à enregistrer le drone, pour respecter les règles plus strictes en vigueur dans la plupart des pays du monde, vous pourrez profiter de la batterie « Plus », qui porte l’autonomie à 47 minutes.

Télécommande RC DJI

DJI présente également un nouveau contrôleur. La DJI RC est exclusive au Mini 3 Pro pour le moment, mais elle fonctionne avec Ocusync 3.0, et pourrait donc être mise à jour pour fonctionner avec d’autres drones Mavic à l’avenir.

Le contrôleur est alimenté par Android, et dispose d’un écran intégré de 5,5 pouces. Les multiples boutons adressables permettent de personnaliser les commandes. La molette de droite à l’arrière actionne le zoom de la caméra, tandis que la molette de gauche déplace le cardan de la caméra vers le haut et vers le bas.

Prix et disponibilité du DJI Mini 3 Pro

Le DJI Mini 3 Pro est disponible en précommande à partir d’aujourd’hui sur la boutique de DJI et auprès de la plupart des partenaires commerciaux agréés dans diverses configurations avec une expédition à partir du 17 mai. Le DJI Mini 3 Pro (sans radiocommande) est vendu au prix de 739 € et comprend le DJI Mini 3 Pro, mais ne comprend pas de radiocommande pour ceux possédant déjà un modèle compatible pour contrôler le drone.

Le DJI Mini 3 Pro est vendu au prix de 829 € et inclut la DJI RC-N1. Le DJI Mini 3 Pro (DJI RC) est vendu au prix de 999 € et

inclut la DJI RC.

De plus, les kits d’accessoires pour le DJI Mini 3 Pro sont disponibles à la vente aujourd’hui. Le Kit DJI Mini 3 Pro Fly More est vendu au prix de 189 € et inclut deux Batteries de Vol Intelligentes, une station de recharge bidirectionnelle, deux jeux d’hélices et un sac à bandoulière. Le Kit DJI Mini 3 Pro Fly More Plus est vendu au prix de 249 € et inclut deux Batteries de Vol Intelligentes Plus, une station de recharge bidirectionnelle, deux jeux d’hélices et un sac à bandoulière.