Les premiers rendus du Galaxy Z Fold 4 montrent une nouvelle configuration de la caméra

Nous avons entendu beaucoup de rumeurs sur les changements possibles qui seront apportés au Galaxy Z Fold 4, et aujourd’hui, une source a partagé les premiers rendus du prochain smartphone pliable de Samsung.

Publiées par Smartprix, les images du Galaxy Z Fold 4 montrent un design général analogue à celui du smartphone sortant. Le changement le plus notable est que les capteurs de la caméra ne se trouvent plus dans une bosse, mais ont été placés directement à l’arrière de l’appareil. Cette configuration n’est pas sans rappeler celle du Galaxy S22 Ultra.

Les capteurs semblent dépasser davantage que ceux du Galaxy Z Fold 3, ce qui semble indiquer que nous sommes en présence de nouveaux capteurs. Le Z Fold 3 est équipé d’un capteur photo principal de 12 mégapixels, d’un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2x et d’un module ultra-large de 12 mégapixels, et les résultats ne sont pas aussi bons que ce que l’on pourrait attendre d’un smartphone haut de gamme.

La rumeur veut que le Galaxy Z Fold 4 soit doté d’un bloc de caméra premium. Les rumeurs ont suggéré qu’il pourrait obtenir le capteur principal de 108 mégapixels du Galaxy S22 Ultra ainsi que son capteur téléobjectif 3x de 10 mégapixels.

Bien qu’il ne soit pas très visible sur les images, le Z Fold 4 pourrait présenter un design plus massif que le Z Fold 3. Bien que l’appareil soit susceptible d’hériter de l’écran interne de 7,6 pouces et de l’écran externe de 6,2 pouces de son prédécesseur, les écrans sont censés avoir un ratio plus large. Smartprix écrit que les dimensions sont passées de 158,2 x 128,1 x 6,4 mm à 155 x 130 x 7,1 mm.

Pas un design à double charnière

Quelques changements à peine perceptibles ont également été apportés à la charnière du smartphone pour le rendre plus compact et plus robuste. Contrairement aux trois précédents smartphones Z Fold, le Galaxy Z Fold 4 ne devrait pas avoir un design à double charnière, et pourrait plutôt passer à un mécanisme à charnière unique.

Contrairement à ce que les premières rumeurs avaient mentionné, l’écran de couverture n’a pas été équipé d’une caméra sous l’écran et le smartphone ne dispose pas d’un emplacement pour le S Pen.

Samsung révélera vraisemblablement l’appareil en août et il pourrait avoir à se battre davantage pour maintenir sa position comme l’un des meilleurs smartphones pliables de 2022, étant donné que la concurrence a commencé à s’intensifier.