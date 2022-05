Vous avez une chance de participer en présentiel à la WWDC 2022, mais dépêchez-vous

La Google I/O, la conférence annuelle des développeurs de Google, démarre ce mercredi 11 mai. Nous nous attendons à entendre beaucoup de choses sur Android 13, le Pixel 6a, et la très attendue Pixel Watch.

Le 6 juin, ce sera le tour d’Apple puisque la conférence des développeurs WWDC 2022 démarre à cette date. La WWDC se concentrera sur iOS 16 et son nouveau système de notification, ainsi que sur la prochaine interface utilisateur post-encoche de l’iPhone, qui devrait faire ses débuts sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Bien que la WWDC 2022 soit diffusée en direct, un petit nombre de développeurs sont invités par Apple à participer à un événement spécial d’une journée à l’Apple Park le 6 juin. Apple déclare : « Réunissez-vous avec d’autres membres de la communauté des développeurs pour regarder la keynote et les vidéos Platforms State of the Union aux côtés d’ingénieurs et d’experts Apple, explorer le tout nouveau Developer Center, et bien plus encore. Nous sommes impatients d’entrer en contact en personne ».

Apple ajoute : « Cette célébration marque le début d’une semaine inspirante de sessions, de laboratoires et de salons, le tout en ligne et avec plus d’activités que jamais ». La WWDC 2022 est gratuite et ouverte aux membres de l’Apple Developer Program, de l’Apple Developer Enterprise Program et aux candidats du Swift Student Challenge de 2022. Apple offrira des invitations non transférables par le biais d’un processus de sélection aléatoire.

Pour avoir une chance d’obtenir une invitation, vous pouvez soumettre une demande à Apple en visitant l’application ou le site web pour développeurs de la société avant ce mercredi 11 mai, à 18 heures, heure française. Apple informera les personnes ayant demandé une invitation de leur statut ce jeudi 12 mai. Gardez à l’esprit que si vous recevez une invitation pour assister à la WWDC en personne, vous devrez suivre les protocoles de santé et de sécurité d’Apple qui tiennent compte des dernières suggestions des autorités de santé publique concernant la COVID-19.

Croisez-les doigts !

Si vous espérez recevoir l’une de ces invitations spéciales, vous devrez fournir à Apple la preuve d’un test COVID négatif au plus tard trois jours avant l’événement du 6 juin. Les masques sont actuellement facultatifs, mais Apple fournira les dernières exigences aux participants avant l’événement.

L’événement spécial du 6 juin durera toute la journée et les développeurs seront autorisés à visiter le nouveau Developer Center qu’Apple a construit sur le campus d’Apple Park.