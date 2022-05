Le Samsung Galaxy S23 Ultra pourrait être doté d’un capteur photo de 200 mégapixels

L’un des principes clés de la photographie numérique est que le nombre de pixels ne compte pas toujours, car il n’est pas la seule base de la qualité d’une photo. D’autres facteurs entrent également en jeu, notamment l’ouverture de l’objectif, les réglages ISO, la balance des blancs, etc. Cela dit, il n’y a pas de mal à avoir plus de pixels sur un capteur, surtout s’il n’y a pas d’inconvénients majeurs autres que la taille du composant. C’est la raison pour laquelle les fabricants continuent d’intégrer des capteurs photo dotés de mégapixels démesurés dans leurs smartphones. Cela inclut naturellement Samsung, l’un des fabricants les plus prolifiques de capteurs d’images pour smartphones.

Samsung a dévoilé son premier capteur de caméra pour smartphone de 200 mégapixels à la fin de l’année 2021. Bien que ce capteur ne soit pas encore apparu sur un appareil, la concurrence semble l’avoir déjà dépassé. Une version améliorée du capteur de 200 mégapixels de Samsung est sur le point d’être achevée, selon ETNews, et devrait donc être lancée sur la série Galaxy S23 en 2023.

Le rapport indique que 70 % des commandes du nouveau capteur ISOCELL de 200 mégapixels iront à Samsung, et que les 30 % restants seront réalisés par un certain nombre d’éventuels partenaires. Malgré les spécifications substantielles du ISOCELL HP1 de Samsung, la division Mobile Communications and Electro-Mechanics de l’entreprise est apparemment sur le point de terminer une version actualisée, appelée ISOCELL HP3.

Le fait d’avoir plus de pixels dans un capteur permet d’améliorer la qualité de l’image en lui permettant d’absorber plus de lumière et d’enregistrer plus d’informations par image. En théorie, cela signifie que le capteur peut être plus performant lorsqu’il y a très peu de lumière, comme dans les scènes nocturnes ou sombres. Cela n’est pas sans coût, notamment le prix des composants et des processus de fabrication. Un plus grand nombre de pixels nécessite une plus grande surface de matrice pour accueillir ces récepteurs. Il faut donc soit un capteur plus grand, soit un rétrécissement et une compression du plus grand nombre possible dans le même petit espace.

Étant donné le peu d’espace disponible à l’intérieur des smartphones, le défi a consisté à placer autant de pixels que possible sans agrandir l’appareil photo.

Une prouesse technologique

On ne sait pas grand-chose de cette version améliorée du capteur de 200 mégapixels, mais il est fort probable qu’il partage beaucoup de traits communs avec son prédécesseur. Le ISOCELL HP1 utilise la conception de pixels de 0,64 μm de Samsung pour intégrer ces 200 mégapixels.

Cependant, le fait d’empiler des pixels trop près les uns des autres comporte également des risques, notamment en ce qui concerne les interférences et la perte de lumière des cellules adjacentes. La technologie ISOCELL de Samsung a depuis longtemps résolu ce problème, mais chaque nouveau capteur remet en question les victoires de l’entreprise. Les choses se corsent définitivement avec le capteur le plus fou de Samsung, qui se targue d’avoir 200 millions de pixels tout en pouvant tenir dans un smartphone.

Nous sommes assez tôt dans le processus, et donc le premier smartphone du nouvel ISOCELL HP3 est indéterminé. Samsung a également été très discret sur la sortie du Galaxy S23, du moins pour le moment. Bien qu’il soit trop tôt pour faire des prédictions, on peut penser que l’entreprise organisera un événement Unpacked pour son nouveau flagship au début de l’année prochaine.