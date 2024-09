Apple inaugure The Observatory : Un espace d’événement inédit sous Apple Park

Apple semble s’éloigner de ses habitudes concernant les annonces majeures de produits, notamment lors de l’événement dédié à l’iPhone 16. D’après de récentes informations, Apple aurait conçu un tout nouvel espace événementiel situé sous terre, littéralement creusé dans les collines rocheuses du Apple Park.

Ce lieu, appelé The Observatory, aurait été construit pour accueillir des événements clés tels que celui de cette semaine.

Un design novateur au cœur d’Apple Park

Selon le magazine Deezen, l’accès à The Observatory se fait par un chemin sinueux qui mène à une entrée ornée d’un oculus de trois mètres de diamètre, permettant une vue imprenable sur le ciel. Une porte en pierre coulissante dévoile ensuite un espace dédié aux événements et à la démonstration des nouveaux produits.

Le responsable mondial du design chez Apple, John De Maio, a partagé sa vision du projet en ces termes :

Avec ses vues imprenables sur la verdure du campus et les montagnes à l’horizon, The Observatory est véritablement une extension d’Apple Park. Il incarne le meilleur de la Californie et de l’environnement naturel qui nous entoure.

Une continuité avec le Steve Jobs Theater

Le design de ce nouveau lieu s’inscrit dans la lignée des choix architecturaux d’Apple Park et du Steve Jobs Theater. En intégrant des éléments naturels tels que la pierre, le terrazzo et le bois, The Observatory se veut à la fois en harmonie avec la nature et les bâtiments environnants du campus.

Cette esthétique minimaliste et naturelle permet de renforcer la connexion entre la technologie et l’environnement, un concept cher à Apple.

Un espace pour les événements et plus encore

Ce nouveau bâtiment ne sera pas seulement utilisé pour des présentations de produits, mais aussi comme un lieu de contemplation et d’échange. Comme l’a précisé John De Maio, The Observatory a été conçu comme un « espace accueillant où les visiteurs peuvent partager de nouvelles expériences ». Il s’agit donc d’un espace polyvalent qui pourra accueillir diverses activités, tout en offrant une ambiance calme et propice à la réflexion.

En outre, The Observatory dispose d’une terrasse avec une immense fenêtre ovale, accessible par une entrée en forme de portail. Cette terrasse offre une vue imprenable sur le paysage du campus et les montagnes environnantes, renforçant encore le lien avec le monde naturel qui entoure Apple Park. Cet agencement confère au lieu une atmosphère unique et immersive.

L’inauguration de The Observatory marque une nouvelle ère dans l’organisation des événements d’Apple. Ce lieu avant-gardiste, mêlant nature et technologie, symbolise parfaitement la vision de l’entreprise pour ses futures présentations. Si l’iPhone 16 a été à l’honneur cette semaine, The Observatory deviendra sans doute un élément central dans les futurs lancements de produits Apple, mettant en scène la technologie au cœur d’un environnement naturel et apaisant.