WWDC 2024 d’Apple : Une immersion exclusive à Apple Park

La prochaine WWDC 2024 d’Apple a maintenant sélectionné ses participants en présentiel, composés d’étudiants et de développeurs qui rejoindront l’entreprise lors des festivités qui se dérouleront en juin prochain à l’Apple Park.

Cet événement spécial comprendra une conférence préenregistrée avec le PDG d’Apple, Tim Cook, et d’autres dirigeants qui présenteront les derniers développements de l’entreprise.

Apple a accepté les invitations le 3 avril dernier, les développeurs étant soumis à une procédure de tirage au sort pour être invités à l’événement. La Worldwide Developers Conference d’Apple comprendra un événement en personne, mais il n’était disponible que pour un processus de sélection par loterie pour lequel Cupertino a déjà envoyé des invitations à tous les participants qui ont gagné.

Les développeurs qui ont reçu l’invitation la partagent désormais en ligne et expliquent ce qu’Apple leur réserve pour le 10 juin.

Paul Hudson, un développeur, avertit les autres participants qu’ils doivent vérifier un e-mail d’Apple concernant l’invitation à l’événement du 10 juin. Apple a indiqué que la conférence serait suivie en direct. Les étudiants, les développeurs et le public ont eu la possibilité de poser leur candidature afin d’être sélectionnés par l’entreprise et de passer la première journée de l’événement entourés des employés de Cupertino.

À quoi peut-on s’attendre lors de l’événement spécial en personne de l’Apple Park ?

Apple a prévu une journée entière pour les participants en personne de la WWDC 2024, une journée au cours de laquelle ils regarderont l’intégralité de la keynote que les dirigeants de Cupertino ont préenregistrée. Elle apportera des informations sur les mises à jour logicielles et d’autres développements de l’entreprise.

De plus, Apple a prévu des « activités spéciales pour les développeurs » que les gens pourront vivre lors de l’événement, mais on ne sait pas encore ce qui se passera.

D’autres jours prolongent la WWDC 2024, Apple prévoyant une autre série d’activités spéciales que tout le monde pourra essayer.

WWDC 2024 d’Apple : Ce qui sera révélé

La WWDC de chaque année est connue pour livrer au monde les développements importants de la société de Cupertino, centrés sur les mises à jour logicielles à venir. Cela inclut la mise à jour la plus attendue pour iOS 18, qui devrait apporter la plus grande mise à jour qui soit à l’iPhone, aux côtés de iPadOS, macOS, tvOS, watchOS, et plus encore de la part de l’entreprise.

Cependant, il est rare qu’Apple dévoile des appareils lors des événements WWDC, et cela s’est produit l’année dernière lorsque l’entreprise a dévoilé son casque de réalité mixte Vision Pro.

Cette année, aucun appareil spéculé ne sera présenté lors de la WWDC 2024.

Cela dit, l’entreprise a plus à offrir au monde et à ses participants lors de l’événement WWDC, notamment avec la possibilité de rencontrer des experts et des ingénieurs d’Apple, ainsi que d’autres expériences prévues.

Des activités spéciales sont prévues pour les personnes qui assisteront en personne aux festivités, suivies de la remise des Apple Design Awards et d’un dîner offert par l’entreprise.