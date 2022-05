Lenovo présente ses ordinateurs portables Legion de 16 pouces les plus puissants

Moins d’une semaine après que Lenovo ait annoncé la gamme 2022 de ses nouveaux ordinateurs portables Lenovo Slim 9i, le fabricant d’ordinateurs est venu avec une autre vague d’annonces, cette fois-ci plaçant les joueurs directement dans le collimateur.

Lenovo vient de lever le voile sur les éditions 2022 de ses ordinateurs portables Lenovo Legion 7, Legion 7i, Legion Slim 7 et Legion Slim 7i. Il est vrai que les améliorations de cette année sont itératives, conservant les mêmes gammes de prix relatifs et augmentant les spécifications techniques d’un cran par rapport aux modèles de 2021 — ce qui ne fait que rendre les portables Lenovo Legion meilleurs pour le jeu sur PC haut de gamme en 2022, et ce n’est pas une mauvaise chose.

Cependant, il y a une différence de prix notable cette année, et c’est très probablement dû aux pénuries de puces électroniques en cours dans le monde entier. En effet, les versions Slim des nouveaux Legion 7 et 7i de Lenovo sont plus chères que les modèles de 2021 avec une marge d’environ 300 dollars, ce qui fait passer le prix de départ de 1 200 dollars à environ 1 500 dollars. Il est peu probable que vous trouviez un modèle Lenovo Legion 2022 en dessous du prix susmentionné. En contraste frappant avec les modèles Slim, les modèles Legion 7 standards commencent à 2 059 dollars et les modèles Legion 7i à 2 449 dollars. Selon Lenovo, les deux modèles 7i devraient être disponibles à l’achat en mai, et les deux modèles 7 standards seront disponibles en juin.

À première vue, Lenovo ne réinvente pas la roue, mais elle introduit quelques améliorations significatives en matière de performances et de refroidissement. Dans un communiqué de presse, Lenovo affirme que le nouveau système thermique est 29 % plus grand, avec des ventilateurs en polymère à cristaux liquides qui peuvent maintenant tourner 100 tr/min plus rapidement. Ces éléments peuvent sembler insignifiants, mais deux des plus gros problèmes rencontrés par les joueurs sur ordinateur portable sont le refroidissement inefficace et la diminution de la puissance, qui rendent les onéreux composants moins utiles que leurs homologues de bureau.

Parallèlement aux améliorations apportées au refroidissement du châssis, Lenovo promet une batterie de 99,99 Whr, qu’elle appelle « la plus grande batterie du monde ». Chacun des nouveaux ordinateurs portables est doté d’un processeur Intel ou AMD moderne ; les modèles 7i peuvent être équipés de puissants processeurs Intel i7 ou i9 de 12e génération, tandis que les modèles 7 traditionnels sont dotés de processeurs Ryzen 6000 de 6e génération qui sont alimentés par Zen3+.

Un puissant ordinateur

Pour le rapport prix/performance accordé par les améliorations apportées par Lenovo à la thermodynamique, ce dernier pourrait être un point idéal pour les jeux sur ordinateur portable. Les graphismes ont également reçu un coup de pouce relatif, et les modèles Legion 7i de cette année peuvent être équipés d’un GPU NVIDIA RTX 3080 Ti Laptop avec jusqu’à 16 Go de VRAM GDDR6. Il convient de noter que les modèles standards 7 et 7 Slim (pas 7i) utilisent des GPU AMD Radeon équivalents au lieu des NVIDIA RTX, mais ceux-ci sont tout de même assez puissants. Chaque ordinateur portable de la gamme 2022 Legion 7 utilise un écran d’une résolution de 2 560 x 1 600 pixels, soit une résolution légèrement supérieure à 2K.

Plusieurs ordinateurs portables de jeu qui ont fait leurs débuts au CES 2022 sont maintenant disponibles, mais beaucoup d’autres sont encore en route. Jusqu’à présent, il y a eu beaucoup plus d’options disponibles avec les processeurs de 12e génération d’Intel, mais nous devrions commencer à en voir davantage avec les processeurs Ryzen 6000 H-series d’AMD et ses nouvelles cartes graphiques discrètes.