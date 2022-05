Google I/O 2022 : Android 13, Pixel 6a et les autres attentes

Google est prêt à organiser sa conférence des développeurs I/O 2022 ce mercredi 11 mai. Contrairement à l’année dernière, où l’événement était entièrement virtuel, l’événement de cette année aura lieu devant un public limité en direct.

Comme son nom l’indique, la conférence I/O 2022 sera principalement axée sur les développeurs, mais nous assistons généralement à quelques annonces de matériel et de logiciels lors de la keynote de Google.

Étant donné que l’événement se rapproche, j’ai dressé une liste de tout ce que nous nous attendons à voir lors de la conférence des développeurs Google I/O 2022.

Date et heure de l’événement Google I/O 2022

Comme annoncé au mois de mars, la conférence annuelle des développeurs Google I/O 2022 va se dérouler du 11 au 12 mai. La keynote avec de nouvelles annonces est attendue le 11 mai. Comme l’année dernière, l’événement est entièrement gratuit et virtuellement ouvert à tous. Organisé à l’amphithéâtre Shoreline de Mountain View, l’événement I/O 2022 sera diffusé en direct devant un public limité.

Vous pouvez vous inscrire à l’événement sur le site Web de Google consacré à la I/O 2022, en cliquant ici. L’inscription à l’événement vous permettra d’enregistrer du contenu, d’obtenir des recommandations ou de chatter dans l’expérience virtuelle I/O Adventure.

Où regarder la Google I/O 2022 ?

Vous pouvez regarder Google I/O 2022 en direct sur la chaîne YouTube officielle de Google. Si vous êtes plutôt intéressé par les keynotes axées sur les développeurs, gardez un œil sur la chaîne YouTube Google Developers et sur le site Web de la I/O.

Attentes de la Google I/O 2022

Android 13

Comme c’est toujours le cas, nous nous attendons à ce que Google dévoile la dernière itération d’Android – Android 13 Tiramisu — lors de l’événement. Grâce aux previews poussées aux développeurs et plus récemment à la version bêta, nous avons une idée approximative des principales fonctionnalités d’Android 13 avant sa sortie.

Les principaux points forts d’Android 13 que nous connaissons jusqu’à présent sont les icônes thématiques pour les applications tierces, les langues spécifiques aux applications, la refonte du lecteur multimédia et de l’interface du sélecteur de sortie, et une vue hebdomadaire dans le tableau de bord de la vie privée. Cela dit, gardez à l’esprit que Android 13 apporte des changements incrémentaux par rapport à Android 12, et vous ne devriez pas vous attendre à des changements drastiques comme nous l’avons vu l’année dernière.

Nous avons vu deux versions previews d’Android 13 pour les développeurs jusqu’à présent, ainsi que la première version bêta destinée au grand public. À l’avenir, Google publiera trois builds bêta avant la version finale dans le courant du troisième trimestre de l’année. Voici les smartphones Pixel qui recevront la mise à jour Android 13 :

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a (5G)

Pixel 5

Pixel 5a (5G)

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 6a

Au cours des derniers mois, il y a eu de multiples fuites et rumeurs concernant le prochain smartphone abordable de Google, le Pixel 6a. Et les rumeurs s’accordent à dire qu’il sera dévoilé lors de la conférence Google I/O 2022.

Sur la base des fuites, nous pourrions nous attendre à un écran OLED de 6,2 pouces, un chipset Tensor de première génération, le design du Pixel 6, des caméras arrière principale et ultra-large de 12,2 mégapixels aux côtés d’une caméra frontale de 8 mégapixels, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Selon Jon Prosser, Google annoncera le Pixel 6a lors de l’événement, avec une disponibilité prévue pour le 28 juillet. De plus, ce sera le premier smartphone Pixel de la série A à être lancé sans prise casque.

L’année dernière, Google a annoncé le Pixel 5a 5G uniquement aux États-Unis et au Japon. Mais cette année, Google pourrait le lancer à grande échelle, notamment en Inde, lui offrant un marché beaucoup plus vaste.

Pixel Watch

La Pixel Watch de Google, dont on parle depuis longtemps, devrait également être dévoilée lors de l’événement I/O 2022. Selon les spéculations, la smartwatch fonctionnera sous Wear OS 3 et offrira probablement un écran rond sans bords avec des bracelets orange, gris et bleu. Les fonctionnalités attendues dans la Pixel Watch comprennent un capteur de fréquence cardiaque, un capteur de SpO2, un support de surveillance ECG, et plus encore.

L’intégration de Fitbit serait également en préparation. Une caractéristique supposée unique de la Pixel Watch est la possibilité de contrôler la smartwatch avec des commandes gestuelles de la peau.

Nouveaux appareils Nest Hub

Selon un récent rapport, Google pourrait lancer un nouveau Nest Hub avec un facteur de forme de tablette détachable. Selon le rapport, l’écran connecté Nest aura un écran amovible que vous pouvez utiliser comme une tablette. Pendant ce temps, la partie de base équipera le haut-parleur. Nous pourrions également nous attendre à des versions plus récentes de l’actuelle gamme d’enceintes connectées de la société, comme l’enceinte Nest Audio et Nest Mini.

Pixel Fold/Pixel Notepad

Pour conclure la liste, nous avons le Pixel Fold de Google, le premier smartphone pliable de la société, dont on parle depuis longtemps. On s’attend maintenant à ce qu’il soit lancé sous le nom de Pixel Notepad. Google pourrait nous offrir un premier aperçu du design compact du Pixel pliable, qui aura la puce Tensor sous le capot. Comme le rapporte 9to5Google, Google pourrait fixer le prix du Pixel Notepad à un niveau inférieur à celui du Galaxy Z Fold 3, soit environ 1 799 euros.

Bien que je doute que Google lance le smartphone pliable lors de l’événement, nous pourrions nous attendre à voir au moins un teaser. Google rivalisera avec des appareils comme le Vivo X Fold, le OPPO Find N, le Xiaomi Mi Mix Fold et les offres de smartphones pliables de Samsung.

À moins de quelques heures de l’échéance, la Google I/O 2022 arrive à grands pas. Comme toujours, je couvrirais la conférence au fur et à mesure qu’elle se déroulera pour vous apporter des mises à jour sur ce que Google a prévu pour cette année. Restez donc à l’écoute pour d’autres mises à jour. Alors, qu’attendez-vous de la Google I/O 2022 ?