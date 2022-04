Instagram supprime le contenu récent dans la page des hashtags

Sur Instagram, lorsque vous tapez sur un hashtag ou que vous le recherchez, la plateforme ouvre une page qui répertorie le contenu étiqueté avec ce hashtag qui comporte trois onglets : « Populaire », « Récent » et « Reels ». Certains utilisateurs ont peut-être remarqué qu’ils ne disposent plus du filtre Récent. Ne vous inquiétez pas, il s’agit d’un test qui n’est disponible que pour un petit groupe de personnes.

La société a tweeté : « Nous essayons de nouvelles choses pour rendre les hashtags aussi précieux que possibles pour les gens. Nous voulons voir si cela aide les gens à se connecter avec un contenu plus intéressant et pertinent sur les hashtags, tout en les gardant à travers ce qui est actuel ».

For a small group, we’re testing more recent and timely content in ‘Top’ and ‘Reels’ tabs in hashtags, and removing the ‘Recent’ tab. We want to see if this helps people connect with more interesting and relevant content on hashtags, while also keeping them across what’s current. pic.twitter.com/nLb6BiFRws

— Instagram Comms (@InstagramComms) April 19, 2022