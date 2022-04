Comment collecter des fonds avec les Reels sur Instagram ?

Il existe une nouvelle façon de collecter des fonds pour des causes caritatives depuis les réseaux sociaux, et elle est offerte par Instagram.

Meta, la société mère d’Instagram, a annoncé mardi que la populaire application de partage de vidéos et de photos offrait désormais de nouveaux outils de collecte de fonds depuis les Instagram Reels. Ces nouvelles capacités de collecte de fonds font apparemment partie d’une initiative plus vaste concernant la Journée de la Terre du 22 avril et le changement climatique, dans laquelle Meta propose plusieurs moyens axés sur les réseaux sociaux permettant aux utilisateurs de ses applications de s’impliquer et de montrer leur soutien aux questions environnementales.

Parmi ces méthodes, la plus intrigante est une nouvelle fonction de collecte de fonds pour les Reels Instagram qui permet aux utilisateurs de créer des collectes de fonds et d’y faire des dons dans un Reel (qui est un clip vidéo d’une minute maximum).

Selon l’annonce de Meta, la nouvelle fonctionnalité est disponible à partir du 19 avril et soutient plus de 1,5 million d’organisations à but non lucratif et peut être utilisée dans plus de 30 pays.

Comment ajouter une collecte de fonds sur les Instagram Reels ?

La nouvelle fonctionnalité annoncée est disponible sur l’application mobile. Voici comment accéder au nouvel outil de collecte de fonds sur les Instagram Reels :

Ouvrez l’application Instagram et enregistrez un clip sur Reels comme vous le faites habituellement Lorsque vous avez terminé l’enregistrement, appuyez sur Aperçu Appuyez ensuite sur Suivant Sur l’écran Partager, cliquez sur Ajouter une collecte de fonds Recherchez et sélectionnez ensuite l’organisation pour laquelle vous souhaitez créer une collecte de fonds Sur l’écran Détails de la collecte de fonds, modifiez les détails de votre collecte de fonds et définissez un montant cible. Puis cliquez sur Terminé Lorsque vous êtes prêt à partager votre collecte de fonds, cliquez sur Partager

Quelques remarques sur la fonction de collecte de fonds sur Reels : les collectes de fonds sont ajoutées aux messages et à votre biographie et durent 30 jours. Meta a déclaré qu’elle se chargerait du traitement des dons et des frais. Ainsi, tous les fonds collectés sont envoyés à l’organisation que vous avez choisie.

Il n’est pas clair si la nouvelle fonctionnalité de collecte de fonds permet des collectes de fonds personnelles.