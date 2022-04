DuckDuckGo et Brave bloquent le suivi AMP de Google

DuckDuckGo et Brave resserrent la vis de leurs produits en ligne, et ce en représailles au suivi AMP de Google qui traque les articles en ligne. Les nouvelles fonctionnalités de ces navigateurs Web privés donneraient aux utilisateurs la possibilité d’être anonymes ou confidentiels en ligne, permettant ainsi au public de cacher son activité et ses données en ligne aux yeux de la célèbre société Internet.

DuckDuckGo a fait l’annonce de son nouveau produit sur Twitter, et l’entreprise a explicitement déclaré qu’elle avait pour objectif de bloquer Google chaque fois qu’il essaierait de récupérer les données des utilisateurs pour ses fonctionnalités AMP. La technologie Accelerated Mobile Pages de Google a été introduite à l’origine – du moins c’est ce qu’a dit Google – comme un moyen d’accélérer le chargement des pages Web mobiles. Mais, les développeurs et d’autres personnes ont considéré AMP avec méfiance, et certains ont contesté la façon dont Google donnait la priorité aux pages AMP dans les résultats de recherche. Les améliorations apportées aux sites Web mobiles depuis l’introduction d’AMP l’ont rendu un peu moins utile aux éditeurs ces dernières années, et beaucoup n’utilisent pas du tout le framework.

NEW: our apps & extensions now protect against Google AMP tracking. When you load or share a Google AMP page anywhere from DuckDuckGo apps (iOS/Android/Mac) or extensions (Firefox/Chrome), the original publisher’s webpage will be used in place of the Google AMP version. — DuckDuckGo (@DuckDuckGo) April 19, 2022

Le navigateur Web sécurisé a déclaré qu’au lieu d’utiliser ses propres données pour afficher un article ou d’autres informations en ligne, il afficher la source originale au lieu de ses propres données. L’AMP de Google fait le contraire puisqu’il prend les données et les informations d’une personne qui a publié l’article en question et les rend disponibles en ligne. “Lorsque vous chargez ou partagez une page Google AMP n’importe où à partir des applications DuckDuckGo (iOS/Android/Mac) ou des extensions (Firefox/Chrome), la page Web de l’éditeur d’origine sera utilisée à la place de la version Google AMP“, a déclaré la société.

Mais, ce n’est pas seulement DuckDuckGo qui se lance dans cette nouvelle aventure, mais aussi une autre société de navigateurs Web sécurisés connue sous le nom de Brave. Selon son récent billet de blog, le plugin “De-AMP” de Brave bloque les services de suivi de Google lorsqu’on utilise son navigateur pour publier des articles et autres.

Ces nouvelles fonctionnalités sont axées sur la confidentialité et la sécurité en ligne, afin de préserver la sécurité des données.

Contribuer à la sécurité

DuckDuckGo et Brave sont deux des plus célèbres navigateurs en ligne axés sur la protection de la vie privée, qui garantissent aux utilisateurs que leurs données et informations sont protégées contre les trackers et les entités tierces. DuckDuckGo a lancé son premier navigateur Web en décembre 2021, et depuis lors, l’entreprise a fait campagne sur la protection de la vie privée pour que les utilisateurs puissent en profiter.

Le public apprécie les navigateurs Web tels que Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox, etc. Pourtant, certaines de ces entreprises sont connues pour obtenir des données et des informations à stocker sur leurs politiques publicitaires et autres. Bien qu’elles se connectent à des services en ligne, les sociétés de sites Web sécurisés comme Brave veillent à ce qu’aucune information de ce type ne soit prise depuis leur plateforme.

Le monde fonctionne grâce aux données et aux informations, et presque tout est disponible sur le Web, ce qui permet au public d’obtenir davantage de ce dont il a besoin. À l’heure actuelle, des entreprises comme DuckDuckGo et Brave ont pour objectif de contribuer à la sécurité, car l’Internet est un endroit dangereux qui n’est plus vraiment sûr.