Comment utiliser le nouveau fil chronologique de Instagram (Android et iOS) ?

Malheureusement, Instagram ne vous permet pas de définir l’onglet « Abonnements » chronologique comme flux par défaut pour le moment. On peut espérer qu’Instagram suivra l’exemple de Twitter et déploiera cette option dans une prochaine mise à jour.

La mise à jour du flux chronologique d’Instagram se compose de deux nouvelles sections : les Favoris et les Abonnements . La première vous permet de choisir des utilisateurs spécifiques et d’afficher leurs publications séparément et en priorité dans votre flux d’accueil. La seconde vous permet de parcourir les publications Instagram des personnes que vous suivez par ordre chronologique.