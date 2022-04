WhatsApp Business commence à tester un plan d’abonnement pour relier davantage d’appareils

On s’attend à ce que WhatsApp introduise un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, même après en avoir déjà introduit des tonnes, y compris les Communautés, les réactions par emojis, et plus encore. Maintenant, il semble que le géant de la messagerie veuille introduire de nouvelles fonctionnalités pour son application WhatsApp Business également, et les informations récentes font allusion à un plan d’abonnement.

WABetaInfo, qui est le guichet unique pour le suivi des fonctionnalités de WhatsApp, a révélé que la plateforme de messagerie appartenant à Meta est en train de remanier la section « Appareils connectés » pour un plan d’abonnement pour son application Business.

Le plan d’abonnement sera principalement destiné à la capacité supplémentaire de relier jusqu’à 10 appareils. L’application principale de WhatsApp permet de relier jusqu’à 4 appareils (avec sa fonction multi-appareils) pour le moment, donc nous savons que les comptes d’entreprise seront avantagés s’ils s’y abonnent.

Dans une capture d’écran partagée, WhatsApp indique que cette fonctionnalité permettra à différentes personnes d’une entreprise de parler à un client en un seul endroit. La nouvelle section « Appareils connectés » se lit comme suit : « Ajoutez plusieurs appareils au compte pour que différentes personnes de votre entreprise puissent toutes parler à un client dans le même chat ». En voici un aperçu.

WABetaInfo note que le plan d’abonnement devrait offrir plus de fonctionnalités supplémentaires exclusivement destinées aux abonnés, mais les détails à ce sujet arriveront à l’avenir.

Des fonctionnalités supplémentaires

Bien que vous puissiez penser qu’il s’agit d’une option obligatoire une fois qu’elle sera mise en place, le rapport rassure qu’il s’agit juste d’une option supplémentaire pour les comptes professionnels, qu’ils puissent choisir selon leur volonté. WhatsApp, qu’il s’agisse de l’application Business ou de l’application principale, continuera à être gratuit pour tous.

Cela dit, on manque toujours de détails sur ce supposé plan d’abonnement WhatsApp Business. Des informations telles que le coût de l’abonnement, la validité des plans, et plus encore, restent encore inconnues. De plus, il n’est toujours pas disponible pour tout le monde, car il est en cours de développement. Nous sommes susceptibles d’obtenir plus d’informations à ce sujet à l’avenir.