Amazon a accidentellement révélé le prochain flagship killer OnePlus 10R

OnePlus s’apprête à lancer trois nouveaux appareils plus tard ce mois-ci, y compris une version allégée du OnePlus Nord CE 2, une paire d’écouteurs entière sans fil de marque Nord, et un nouveau « flagship killer » — le OnePlus 10R. Bien que le OnePlus 10R ait fait l’objet de multiples fuites par le passé, une exposition involontaire d’Amazon permet de voir à quoi ressemblera réellement le smartphone.

Une image du OnePlus 10R a été repérée par l’utilisateur Twitter @rudransh116, qui a constaté que Amazon India diffusait des publicités Instagram avec cette image. Il s’agit très probablement d’un cafouillage de la part d’Amazon, qui diffusait des annonces avec une légende désignant le smartphone non commercialisé sur l’image comme étant le OnePlus Nord 2. Sur la base des précédentes fuites, le smartphone est le prochain OnePlus 10R, qui, selon les rumeurs, serait une version rebrandée du Realme GT Neo 3.

Dans l’image partagée par Amazon, le prétendu OnePlus 10R peut être vu arborant un dos à double motif ayant un motif dentelé sur une moitié et une surface plane sur l’autre. Il y a une configuration à trois caméras dans le coin supérieur gauche.

Ce design coïncide également avec une autre fuite partagée plus tôt dans la semaine sur Weibo. L’image partagée par l’informateur chinois est celle du prochain OnePlus Ace, qui est le nom sous lequel le OnePlus 10R sera lancé en Chine. L’image montre la moitié supérieure du smartphone dans deux variantes de couleur — un noir similaire à l’image que nous voyons ci-dessus et une autre variante bleu clair avec un dégradé.

XDA Developers, qui a des informations exclusives sur les deux appareils, assure que le OnePlus 10R est exclusif à l’Inde tandis que le OnePlus Ace sera lancé en Chine. Ce dernier a également récemment fait surface comme étant le smartphone téléphone OnePlus à supporter la charge rapide de 150 watts. Contrairement au Ace, le OnePlus 10R est censé être limité à une charge rapide de 120 watts. Mais à part des vitesses de charge différentes, les deux smartphones sont identiques.

La publication note que les smartphones seront disponibles en trois options de couleur : Sierra Black, Green, et Arctic Glow. Sierra Black est probablement la teinte exacte que nous voyons dans l’annonce Amazon ci-dessus et devrait être vendu en Inde ainsi qu’en Chine. L’Arctic Glow — apparemment la variante bleue du OnePlus Ace — sera limité à la Chine, tandis que le Green arrivera plus tard, et sa disponibilité n’est pas encore confirmée.

Le premier OnePlus flagship killer avec une puce MediaTek

Les autres spécifications du OnePlus 10R évoquées dans des rumeurs comprennent un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. La triple caméra arrière comprend une caméra primaire grand-angle de 50 mégapixels reposant sur un capteur Sony IMX766 aux côtés d’une caméra ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur de 2 mégapixels pour la macrophotographie. Le smartphone est également confirmé, selon XDA, comme étant équipé d’une puce Dimensity 8100 de MediaTek, ce qui en fait le premier flagship killer de OnePlus à arborer une puce MediaTek.

OnePlus a connu un changement important depuis sa fusion avec Oppo l’année dernière. Bien que l’identité singulière de OnePlus soit préservée grâce à des smartphones attrayants comme le OnePlus 10 Pro, l’entreprise a réaffecté davantage de ressources aux appareils non premium. On s’attend à ce que la marque mette l’accent sur sa gamme Nord et lance plusieurs produits sous cette sous-marque dans les mois à venir.