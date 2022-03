Unboxing du OnePlus 10 Pro : que contient la boîte ?

Le smartphone phare 2022 de OnePlus est sorti ; cette marque a beaucoup de fans, et beaucoup de gens attendent de mettre la main sur le OnePlus 10 Pro. Si vous vous demandez pourquoi, c’est parce que ce smartphone promet des améliorations significatives dans les domaines de la caméra, des performances et de la batterie, et si ces améliorations sont suffisamment importantes, il sera un digne concurrent du Galaxy S22 Ultra de Samsung en termes de prix, sinon en termes de spécifications.

Donc, si vous êtes intéressé par l’achat du OnePlus 10 Pro, vous serez probablement aussi intéressé par le contenu de la boîte. Auparavant, OnePlus a été assez généreux, offrant des blocs d’alimentation à charge rapide dans la boîte de leur smartphone. Vous savez probablement que de nombreuses autres marques comme Apple et Samsung ont cessé d’inclure des chargeurs avec leurs smartphones haut de gamme.

L’emballage des smartphones phares de OnePlus a-t-il changé ? Eh bien, l’objectif de cet article est de répondre à cette question.

Que contient la boîte du OnePlus 10 Pro ?

À présent, nous savons avec certitude ce que contient la boîte du OnePlus 10 Pro pour le marché français, je vais donc énumérer le contenu de l’emballage de ce modèle :

OnePlus 10 Pro

Câble de charge USB Type-C vers USB Type-A

Bloc de charge rapide 80 W

Étui en silicone vert mat

Outil d’éjection de la carte SIM

Documentation

Que retrouves-nous pas dans l’emballage du OnePlus 10 Pro ?

Adaptateur USB-C vers prise casque 3,5 mm

Casque audio

L’emballage du OnePlus 10 Pro semble très généreux, et la boîte elle-même est assez grande. La boîte ne contient pas seulement un bloc de charge rapide, mais il est également livré avec un étui assez cool. L’étui est en silicone, dans une couleur vert plus foncé avec une finition mate. Il est facile à mettre et à enlever de l’appareil. Il comporte le logo OnePlus imprimé au centre, et la devise de la marque, « Never Settle », imprimée dans le coin inférieur droit de l’étui.

Le câble de charge USB-C est dans la couleur rouge classique de l’entreprise. Étant donné que l’appareil utilise l’USB-C, le câble ne comporte qu’un seul connecteur de type USB-A aux deux extrémités.

Ce qui manque dans la boîte, c’est les écouteurs. Bien sûr, les constructeurs étaient dans l’obligation d’inclure des écouteurs dans la boîte des smartphones en France, mais ça c’était avant… Néanmoins, un adaptateur USB-C vers une prise casque de 3,5 mm aurait été très utile pour beaucoup.

Conclusion

Le OnePlus 10 Pro a un emballage très généreux partout où il est vendu. Une coque est toujours une bonne chose à avoir, surtout si vous ne voulez pas nécessairement vous précipiter pour en acheter une après avoir reçu le smartphone, ou si vous ne voulez pas dépenser l’argent supplémentaire tout de suite. Et avoir une coque est très important, car de nos jours les smartphones sont des créatures assez fragiles.

Mais quand il s’agit du bloc de charge, je suis heureux qu’il ait fait son apparition dans l’emballage global du OnePlus 10 Pro. Cela signifie automatiquement que le fleuron de OnePlus est livré avec quelque chose d’important qui ne se trouve pas dans la boîte des iPhone et des appareils Galaxy S modernes.

Alors, allez-vous l’acheter ?