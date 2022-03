Voici le Realme GT Neo 3 avec la puce Dimensity 8100 et la charge de 150 W

Hier, Realme a lancé en Chine le nouveau smartphone de la série GT dont nous avons entendu parler depuis un certain temps — le Realme GT Neo 3. Il s’agit du successeur du GT Neo 2 de l’année dernière, et comme révélé précédemment, il comprend le dernier chipset Dimensity 8100 de MediaTek, la dernière technologie de charge rapide 150 W de la société, et bien plus encore.

Realme avait déjà dévoilé le design du GT Neo 3, donc pas de surprise ici. Nous obtenons un ensemble attrayant, qui comprend une configuration rectangulaire de la caméra arrière avec de grands boîtiers de caméra (ressemblant au Vivo X60) et des bandes verticales inspirées des pistes de course de voitures qui descendent sur le côté gauche du panneau arrière.

La face arrière est recouverte de verre AG. Il y a trois variantes de couleurs au choix : une option bleu-violet changeant de couleur, une variante cyan-bleu et l’option noire classique qui laisse de côté les bandes de pistes de course pour une finition unie.

À l’avant, vous obtenez un écran perforé, qui est un écran AMOLED de 6,7 pouces d’une résolution full HD+. Il prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, la norme HDR10+, 1,07 milliard de couleurs et un moteur de contrôle de jeu de 1 000 Hz. Le Realme GT Neo 3 est alimenté par le Dimensity 8100, qui est basé sur un processus de 5 nm et comprend un GPU Mali G610. Il est couplé avec jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR 5 et 256 Go de stockage UFS 3.1.

L’un des principaux points forts du Realme GT Neo 3 est le support de la charge rapide 150W, ce qui en fait le premier smartphone au monde doté de cette technologie. La société affirme que vous obtenez une charge de 50 % de la batterie en 5 minutes seulement, et qu’il faut moins de 15 minutes pour charger complètement la batterie double cellule de 4 500 mAh. Il y a aussi une variante standard du Realme GT Neo 3, qui dispose d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 80W, un peu comme le OnePlus 10 Pro.

Le point fort reste la charge

En ce qui concerne les besoins en matière de photographie, vous avez une caméra principale de 50 mégapixels avec un capteur Sony IMX766 et un support pour OIS et EIS. Il prend en charge un moteur AI amélioré qui améliore également la photographie de nuit. Les deux autres caméras arrière sont un objectif ultra-large de 8 mégapixels et une caméra télémacro de 2 mégapixels. La caméra frontale est de 16 mégapixels.

Il y a un certain nombre de fonctionnalités axées sur le jeu, ce qui est attendu d’un smartphone de la série GT. Il prend en charge le mode GT 3.0 pour diverses améliorations de jeu, le système de refroidissement liquide VC tempéré à 9 couches de 4 129 mm est qualifié de plus grand et peut réduire la température de 19 degrés, et plus encore.

D’autres caractéristiques cruciales sont la technologie de commutation d’antenne libre, la technologie de collaboration intelligente Bluetooth/WiFi, la technologie parallèle à double carte à faible latence et la technologie d’optimisation des téléchargements à faible latence. De plus, le Realme GT Neo 3 est équipé d’un moteur X-linear, du NFC, de la 5G, de Realme UI 3.0 basée sur Android 12, et plus encore.

Prix et disponibilité

En ce qui concerne le prix, la variante standard du Realme GT Neo 3 avec support de charge rapide de 80 W est proposée à partir de 1 999 CNY (285 euros). La variante plus innovante du GT Neo 3, qui prend en charge la charge de 150 W, est proposée à partir de 2 699 CNY (385 euros).

En guise d’offre de lancement, le modèle 8 Go et 256 Go sera disponible pour 2 599 CNY (370 euros), tandis que la variante 12 Go de RAM et 256 Go de stockage coûtera 2 799 CNY (400 euros). Le GT Neo 3 est en précommande en Chine dès aujourd’hui et sera mis en vente à partir du 30 mars.

Realme Buds Air 3

Realme a également présenté les écouteurs Buds Air 3 véritablement sans fil, qui viennent avec la même philosophie de conception que le GT Neo 3. Ils ont été dévoilés pour la première fois sur les marchés mondiaux au MWC 2022 lors du lancement mondial de la série Realme GT 2.

Les Buds Air 3 sont livrés avec la prise en charge de l’annulation active du bruit (ANC) à 42 dB, la prise en charge de la charge rapide, la résistance à la sueur et à la poussière IPX5, le mode de faible latence à 88 ms, jusqu’à 30 heures de lecture sur une seule charge, la prise en charge de la technologie Dolby Atmos, et plus encore.