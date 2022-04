Niantic crée un jeu d’animaux de compagnie en réalité augmentée appelé Peridot

Niantic, le développeur derrière le populaire de Pokémon Go, a annoncé son prochain jeu en réalité augmentée — et une fois de plus, il est rempli d’adorables créatures. Baptisé Peridot, le jeu consiste à prendre soin de créatures magiques et à les élever. Il s’agit d’un mélange de Pokémon Go et de Tamagotchi, avec quelques éléments du monde réel et de la réalité augmentée.

Voici les prémisses de base, selon Niantic : « Après des milliers d’années de sommeil, les Péridots se réveillent dans un monde très différent de celui dans lequel ils vivaient auparavant, et ils auront besoin de votre aide pour les protéger de l’extinction ». Concrètement, cela signifie que vous devrez prendre soin des créatures en les entraînant, en les nourrissant et en jouant avec elles, en les aidant à passer du stade de mignons petits bébés à celui d’adultes à part entière, avant d’en reproduire d’autres.

L’un des aspects déterminants du Péridot est que chaque créature est unique. Elles ont toutes un aspect différent et des traits de personnalité distincts. Selon Niantic, elles ont également leur propre ADN, ce qui est lié à l’aspect de la reproduction, qui, selon le développeur, est « calqué sur la façon dont l’ADN fonctionne dans la vie réelle ». Il existe différents archétypes de créatures, comme la licorne ou le guépard, qui peuvent être mélangés pendant la reproduction pour créer de toutes nouvelles adorables petites créatures.

Comme les précédents jeux de Niantic — dont, plus récemment, Pikmin Bloom — une grande partie du gameplay nécessite de sortir dans le monde réel. Il peut s’agir de rechercher des nids dans la nature, qui sont nécessaires à la reproduction, ou de satisfaire les besoins de votre Péridot en allant vous promener ou en lui trouvant de la nourriture spécifique. Il convient également de noter que, malgré une intrigue visant à sauver une espèce de l’extinction, il n’y a pas de mort dans Peridot.

De même, la réalité augmentée semble être une composante importante du jeu ; tout comme dans Pokémon Go et d’autres jeux analogues, une partie de l’expérience consiste à voir ces créatures fantastiques dans le monde réel. Peridot est construit avec la plateforme Lightship de Niantic, et le développeur affirme que les créatures virtuelles du jeu peuvent « reconnaître différentes surfaces du monde réel comme la terre, le sable, l’eau, l’herbe et le feuillage » et y réagir en conséquence.

Pas encore lancé

Depuis le succès éclatant de Pokémon Go, Niantic s’est surtout concentré sur d’autres propriétés sous licence comme Pikmin, Harry Potter et, bientôt, Transformers. Peridot sera notamment la première propriété totalement originale du développeur depuis Ingress. Et bien que le nouveau jeu n’ait pas de date de sortie précise,

Niantic indique qu’il sera lancé sur « certains marchés » en avril sur l’App Store et Google Play, tandis que « d’autres marchés seront ajoutés au fur et à mesure que les tests et les itérations pendant le lancement progressif se poursuivront ».