Test du OnePlus Nord 2 : le grand retour du « flagship killer » !

Le OnePlus Nord 2 est le moment « phare » de la société. Et si vous vous êtes déjà demandé ce qui était arrivé aux « flagships killers » de OnePlus, eh bien, ils sont de retour.

Au début de l’année dernière, OnePlus a changé la façon dont elle fabrique ses smartphones : d’un seul smartphone phare par an, elle s’est étendue avec des modèles plus abordables, la gamme Nord, la série N, en fait tellement que vous pourriez être perdus. Mais, c’est un smartphone abordable qui a lancé ce mouvement, le OnePlus Nord. Ce fut un succès fulgurant.

Un an après son lancement, nous avons maintenant son successeur : le OnePlus Nord 2. Celui-ci se doit d’être meilleur, mais aussi de laisser certaines caractéristiques exclusives aux flagships qui rapportent gros. Après l’avoir utilisé pendant un certain temps, je ne suis pas sûr qu’il laisse beaucoup de choses pour les flagships, car ce smartphone dépasse facilement les attentes.

Dans la boîte :

OnePlus Nord 2 5G

Écouteurs

Adaptateur de Warp Charge 65

Câble Warp de Type-C (prend en charge USB 2.0)

Coque de protection du téléphone

Protecteur d’écran (pré-appliqué)

Éjecteur de tiroir de carte SIM

Lettre de bienvenue

Guide de démarrage rapide

Consignes de sécurité et carte de garantie

OnePlus Nord 2 : design

Le OnePlus Nord 2 se situe exactement au bon endroit, ni trop petit, ni trop grand. Avec un écran de 6,4 pouces, des bordures minuscules et un look moderne, c’est un smartphone qui convient à la plupart des gens.

En ce qui concerne la qualité de fabrication, il n’y a pas beaucoup de compromis, comme on pourrait s’y attendre pour un smartphone abordable : le dos est en verre, seuls le cadre et les côtés du téléphone sont en plastique, mais tout semble solidement assemblé. C’est un smartphone qui donne l’impression d’être solide. Avec un poids de 189 g, il a à peu près la même taille et le même poids que le modèle original. J’ai récemment testé son petit frère moins cher, le OnePlus Nord CE, et celui-ci était un véritable poids plume tout en plastique de 170 g, alors que le Nord 2 semble un peu lourd.

Vous avez également droit à deux coloris, Gray Sierra, inspiré par le châssis brillant des voitures de sport de luxe, verre anti-reflet 3D qui semble plus fin et avec une forme plus arrondie, et Blue Haze, une finition analogue à de la porcelaine qui se courbe et reflète la lumière pour un aspect visuel qui scintille.

Les deux coloris font ressortir quelque chose de premium, et le fait d’avoir le même style d’appareil photo que la série phare OnePlus 9 rajoute une touche supplémentaire à l’aspect premium. La seule chose qui manque ici est l’identification Hasselblad, mais on verra si cela a vraiment de l’importance un peu plus tard dans la section photo.

Ce que vous obtenez également est la signature pour OnePlus de la touche de mise en sourdine physique, de sorte que vous pouvez facilement le glisser pour basculer entre les modes sonnerie, vibration et silencieux.

Pas d’indice IP

Il n’y a pas de prise casque, au cas où vous vous poseriez la question. Vous ne bénéficiez pas non plus d’un indice spécial de protection contre l’eau. Les smartphones de OnePlus sont généralement bien conçus pour ne pas laisser entrer l’eau, mais il n’y a pas d’indice IP officiel ici. Autrement dit, ne vous lancez pas trop dans l’aventure et n’essayez surtout pas de plonger intentionnellement ce smartphone dans l’eau.

Enfin, j’adore le fait que, alors que d’autres fabricants de smartphones retirent des éléments de la boîte, OnePlus vous offre gratuitement un bel étui transparent. Combien d’autres fabricants font cela ? Félicitations à OnePlus pour cela ! Ce sont ces petits détails que OnePlus réussit toujours et qui sont d’autant plus impressionnants dans le contexte d’un téléphone abordable.

OnePlus Nord 2 : écran

Alors que le OnePlus Nord 2 apporte des améliorations dans quelques domaines clés, l’écran semble être resté essentiellement le même que sur l’original. Vous obtenez un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution 1080p et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. C’est un écran plat, sans courbes, ce que je préfère honnêtement. Mais, c’est aussi un excellent écran dans l’ensemble, avec les noirs profonds typiques des dalles OLED, un excellent contraste et de grands angles de vision.

Les deux seuls domaines dans lesquels il est légèrement inférieur aux écrans des flagships plus chers sont l’absence de prise en charge du HDR et la luminosité maximale inférieure, de sorte qu’un smartphone plus cher est généralement plus lumineux et un peu plus facile à utiliser en extérieur. Cependant, lorsque vous êtes à l’extérieur, un nouveau mode Smart Ambient Display entre en jeu pour améliorer la lisibilité.

Je dois également mentionner la fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, une fonctionnalité bienvenue, mais qui est encore une fois un peu limitée par le processeur. Le défilement est fluide sur une simple page Web, mais si vous faites défiler Twitter, vous remarquerez un léger ralentissement, c’est une de ces petites choses que l’on ne ressent pas sur un flagship.

J’apprécie également le fait que vous obtenez une protection d’écran en plastique pré-appliquée qui protège des rayures.

OnePlus annonce un mode AI Color Boost compatible avec YouTube, MX Player Pro et VLC, ainsi qu’un AI Resolution Boost compatible avec YouTube, SnapChat et Instagram, qui sont censés améliorer les couleurs et la netteté du contenu, mais lors de mes tests, je n’ai pas trouvé une énorme différence en activant ces modes.

OnePlus Nord 2 : performances

Bien sûr, on ne peut pas tout avoir sur un smartphone à petit prix… ou pas ? Le OnePlus Nord 2 est équipé d’un processeur que vous n’avez probablement jamais utilisé auparavant : le MediaTek 1200 plutôt qu’une puce fabriquée par Qualcomm (le OnePlus Nord de l’année dernière utilisait le processeur Snapdragon 765G de Qualcomm).

J’étais incroyablement curieux de cette puce : fabriquée sur le processus de 6 nm de TSMC, OnePlus promet des performances CPU jusqu’à 65 % plus rapides et des performances GPU jusqu’à 125 % par rapport au OnePlus Nord de première génération. Ce sont des chiffres très ambitieux.

Et, il semble que le pari de OnePlus ait été largement gagné. Le smartphone est incroyablement rapide dans une utilisation quotidienne, et répond parfaitement dans les benchmarks.

En fait, il pourrait être intéressant de comparer cette puce aux flagships plutôt qu’aux smartphones de milieu de gamme. C’est fou parce que les performances du OnePlus Nord 2 sont en fait à égalité avec un autre smartphone de milieu de gamme super populaire, mais qui coûte près de 50 % de plus, le Galaxy S20 FE. Le S20 FE est équipé du processeur Snaprdagon 865 Qualcomm, la puce Android la plus rapide de l’année dernière.

OnePlus a fait un pari en utilisant un processeur d’une société différente de Qualcomm, mais c’était un bon choix : le smartphone bat la plupart des rivaux dans la même gamme de prix et rivalise avec des appareils beaucoup plus coûteux.

Qualité audio et haptique

Le OnePlus Nord 2 améliore cette situation en adoptant une paire de haut-parleurs stéréo qui délivrent un son plus riche, avec davantage de basses. Ce n’est toujours pas un excellent haut-parleur, au cas où vous vous poseriez la question, mais c’est une grande amélioration. Ce qui lui manque, c’est encore un peu de définition et de clarté, mais il est assez fort et fait le travail bien mieux que l’original.

La technologie Haptic 2.0 est également là pour donner au Nord 2 une meilleure expérience tactile. Le Nord original avait également un bon système haptique, mais ici vous avez un retour de vibration plus prononcé qui ne vous fera pas manquer les notifications, mais qui est également assez discret pour vous aider à taper plus rapidement.

OnePlus Nord 2 : caméras

J’ai aimé le OnePlus Nord original pour sa vitesse, mais les caméras étaient assez standards, et pas forcément les meilleures de sa catégorie. Sur le papier voir OnePlus utiliser un tout nouveau capteur Sony de 50 mégapixels pour le capteur photo principal était alléchant. Et, le nouveau style du bloc de caméra est bien meilleur !

À l’arrière, on retrouve un bloc à triple caméra, mais vous n’en avez vraiment que deux qui comptent : la principale et l’ultra-large. La troisième est un capteur monochrome pour les photos en noir et blanc qui n’a pas forcément d’utilité étant donné que toutes les applications offrent un filtre noir et blanc.

Dans la configuration de ce OnePlus Nord 2, ce qui est remarquable c’est le capteur de la caméra principale qui se trouve être le même que celui que OnePlus utilise dans sa série phare OnePlus 9, beaucoup plus chère. Prometteur, non ?

Pour les amateurs de selfie, le Nord de deuxième génération abandonne la configuration à double caméra frontale en faveur d’un seul objectif large de 32 mégapixels.

Qualités de la photo

Assez de spécifications, jetez un coup d’œil aux photos ci-dessus. La plupart d’entre elles sont superbes ! OnePlus a amélioré la gamme dynamique, la science des couleurs, et aussi les photos de nuit sont un énorme progrès par rapport au Nord original.

En basse lumière, le OnePlus Nord 2 capture à nouveau des couleurs plus riches et davantage de lumière dans les environnements sombres. Il y avait aussi moins de photos floues et l’application Appareil photo semblait plus rapide.

Qualité vidéo

S’il y a un domaine dans lequel le Nord original n’est pas à la hauteur, c’est bien celui de l’enregistrement vidéo. Outre les images médiocres, il présentait de sérieuses limitations : il était impossible de passer à la caméra ultra-large après avoir commencé à enregistrer avec la caméra principale, par exemple. La bonne nouvelle est que la vidéo dans son ensemble est largement améliorée sur le OnePlus Nord 2 : elle a une plage dynamique beaucoup plus élevée, de belles couleurs et une très bonne stabilisation de l’image, avec des enregistrements qui sont parmi les meilleurs de la catégorie.

Malheureusement, il n’est toujours pas possible de pincer pour dézoomer vers la caméra ultra-large une fois que vous avez commencé un enregistrement 4K avec la caméra principale, ce qui est un peu frustrant.

OnePlus Nord 2 : autonomie

L’une des améliorations les plus appréciées du OnePlus Nord 2 est une batterie plus grande. Alors que l’original disposait d’une batterie d’une capacité de 4 115 mAh, la deuxième génération passe à une capacité de 4 500 mAh.

Cette augmentation de près de 10 % de la capacité de la batterie du Nord original, qui offrait déjà une excellente autonomie, est un autre exemple de OnePlus qui écoute ce que les clients veulent améliorer et fait exactement cela.

D’après mon expérience de quelques semaines avec ce smartphone, il dure facilement une journée complète, même en l’utilisant abondamment.

Il améliore également les vitesses de charge de 30 W sur l’original à 65 W sur le smartphone plus récent (oui, le chargeur est inclus dans la boîte gratuitement).

Cela signifie une charge complète de 0 à 100 % en seulement 30 minutes environ, une caractéristique que même les appareils Samsung et Apple les plus chers n’ont pas. Et c’est vraiment impressionnant. OnePlus y parvient grâce à une astuce astucieuse : il utilise une batterie à double cellule, ce qui signifie essentiellement que vous avez deux minuscules batteries qui se chargent simultanément en divisant la puissance de 65 W fournie par le chargeur.

OnePlus Nord 2 : verdict

En fin de compte, le OnePlus Nord 2 reprend l’excellent Nord de première génération et apporte des améliorations dans presque tous les aspects, perfectionnant une formule déjà excellente. Le pari d’utiliser une puce MediaTek s’est avéré payant : ce smartphone est d’une rapidité impressionnante, bien plus rapide que d’autres dans sa gamme de prix. Il existe deux modèles de smartphone : la version de base, qui coûte 400 euros, est dotée de 8 Go de RAM et de 128 Go d’espace de stockage embarqué ; vous pouvez également passer à 12 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage pour 500 euros.

OnePlus est connu pour fabriquer d’impressionnants smartphones abordables, et celui-ci pourrait bien être son meilleur. Il a une fluidité globale que l’on voit rarement sur les smartphones abordables : le design premium, le magnifique écran, les améliorations de la caméra, même l’haptique et les haut-parleurs améliorés me font juste me demander si le Nord 2 n’est pas en fait un peu trop bon, et il pourrait cannibaliser les ventes du OnePlus 9.

Au sujet de la longévité, OnePlus promet deux mises à jour majeures, et puisque le smartphone est livré avec Android 11, cela signifie que vous obtiendrez Android 12 en 2022, et Android 13 en 2023.