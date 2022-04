Snapchat lance les Dynamic Stories pour des mises à jour d’informations en temps réel

Snapchat souhaite fournir à ses utilisateurs du contenu d’actualité authentique, et pour cela, la populaire application de messagerie a imaginé les Dynamic Stories. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux organes d’information de publier des nouvelles en temps réel afin que les gens ne manquent pas ce qui se passe dans le monde sans jamais quitter Snapchat.

Les Dynamic Stories se trouveront dans la section Découvrir de l’application et utiliseront le flux RSS d’un éditeur de nouvelles partenaire pour créer des Stories basées sur les nouvelles publiées sur le Web. Le contenu sera également mis à jour en temps réel, afin de ne pas manquer d’actualités.

Les utilisateurs pourront ainsi avoir accès à l’actualité en temps réel, qu’il s’agisse de mises à jour sur le monde politique ou de potins sur le monde de la mode. Les Dynamic Stories visent également à fournir aux utilisateurs du contenu local aux utilisateurs du monde entier. Cette fonctionnalité a commencé à être déployée en Inde, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France.

Pour l’Inde, Snapchat s’est associé à des éditeurs de nouvelles comme GQ India, MissMalini, Pinkvilla, Sportskeeda, The Quint, Times Now et Vogue India. Aux États-Unis, Axios, Bloomberg, CNN, Complex Networks, Condé Nast (Self, Vogue), ESPN, Insider, New York Post, Page Six, Self, The Wall Street Journal, The Washington Post, TMZ, Vice et Vogue sont les éditeurs de nouvelles pour Dynamic Stories.

Pour le Royaume-Uni, il y a British Vogue, GQ UK, The Independent et The Mirror. Et pour la France, Snapchat a collaboré avec des éditeurs comme Femme Actuelle, Foot Mercato, Gala, GQ France, Le Figaro, Marie Claire FR, Paris Match et Vogue France.

Des informations authentiques

Rashmi Daryanani de Snapchat a révélé que les éditeurs de presse voient déjà les fruits de cette fonctionnalité de Snapchat. Alors que le Washington Post a obtenu plus d’un million de vues sur sa couverture de la guerre en Ukraine, MissMalini a obtenu 200 000 vues dans les 30 premiers jours de lancement.

Cela intervient après que Snapchat ait embarqué divers éditeurs de nouvelles pour fournir du contenu vidéo pour sa section Découvrir en 2018. Les vidéos sur les Dynamic Stories pourraient également être introduites prochainement, selon un rapport de 9to5Mac.

Snapchat insiste sur le fait que les informations diffusées depuis Dynamic Stories seront authentiques et issues d’éditeurs d’actualités vérifiés.