Le Samsung Galaxy Z Fold 4 pourrait être équipé d’un téléobjectif 3x

Le futur Galaxy Z Fold 4 de Samsung pourrait être équipé d’un téléobjectif 3x, selon un rapport de Galaxy Hub. On s’attend à ce que ce soit le même capteur de 10 mégapixels utilisé sur la série Galaxy S22. Dans l’actuel Galaxy Z Fold 3, Samsung utilise un téléobjectif de 12 mégapixels avec un zoom optique 2x. Techniquement, le capteur de 10 mégapixels offrira une résolution inférieure, mais le capteur photo bénéficiera d’une portée de zoom supérieure.

C’est un changement bienvenu sur le flagship pliable de Samsung. Par le passé, la configuration de la caméra sur la série Z Fold a été à la traîne par rapport aux flagships non pliables de Samsung de la même année. Le fait de mieux aligner les systèmes de caméras est logique pour diverses raisons, notamment la satisfaction des clients et l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement.

Le rapport ajoute que l’appareil sera doté d’une caméra frontale de 10 mégapixels. Cependant, il ne précise pas si c’est pour l’écran de couverture ou pour la caméra sous l’écran à l’intérieur. L’écran de couverture dispose déjà d’une caméra de 10 mégapixels, il serait donc formidable de voir une caméra sous l’écran de plus haute résolution.

Pour rappel, le Samsung Galaxy Z Fold 3 dispose d’une caméra de 4 mégapixels sous l’écran qui n’est pas aussi performant.

Ce sont les premières rumeurs que nous avons entendues au sujet du bloc de caméra à bord du Galaxy Z Fold 4. C’est une excellente nouvelle puisque la configuration de la caméra principale n’a pas changé entre le Galaxy Z Fold 2 et le Galaxy Z Fold 3. On ne sait pas encore si Samsung va également mettre à niveau les deux autres caméras, mais cela rend la chose plus probable. Il serait difficile de justifier le même système de caméra sur un smartphone pour une 3e génération.

Dans une autre fuite, l’informateur @TheGalox révèle que la société a prévu d’améliorer la charnière du Galaxy Z Fold 4. Il affirme que le prochain Galaxy Fold 4 de Samsung sera doté d’une conception à charnière unique au lieu de la conception à double charnière de ses prédécesseurs. Cela est censé rendre l’appareil plus fin et plus léger tout en réduisant son coût.