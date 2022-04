Twitter teste actuellement une nouvelle fonctionnalité appelée « unmentioning » (« suppression des mentions »), qui permettra aux utilisateurs de se retirer des conversations. La fonctionnalité sera limitée à certains utilisateurs et ne sera disponible que sur la version Web pour le moment, mais c’est un excellent moyen de faire le ménage dans vos mentions sur la plateforme.

Ce jeudi 7 avril 2022, Twitter a confirmé qu’elle expérimentait la fonction « Unmentioning », qui est un moyen d’aider les utilisateurs à protéger leur tranquillité et à se retirer des conversations, selon The Verge. La société a également publié un court GIF de ce à quoi ressemblera la fonctionnalité sur son compte Twitter Safety.

How do you say “Don’t @ me,” without saying “Don’t @ me”?

We’re experimenting with Unmentioning—a way to help you protect your peace and remove yourself from conversations—available on Web for some of you now. pic.twitter.com/rlo6lqp34H

— Twitter Safety (@TwitterSafety) April 7, 2022