Le Galaxy Z Fold 4 aura une seule charnière pour un design pliable plus fin et plus léger

Jusqu’à présent, nous avons entendu dire que le Galaxy Z Fold 4 n’arborera pas de changements de design majeurs et visibles, à l’exception de l’emplacement du stylet S Pen qui doit maintenant être intégré dans le châssis du smartphone pliable, ce qui nécessiterait quelques retouches de l’espace intérieur.

Cependant, il s’avère que le Galaxy Z Fold 4 sera livré avec un nouveau design de charnière unique, simplifiant la quantité de pièces mobiles qui peuvent se casser ou céder après de longues périodes d’utilisation, si l’on en croit le compte Twitter @TheGalox_.

Galaxy Z Fold 4 will be Samsung’s first Foldable phone with a single hinge

It allows the device to be thinner & lighter while also saving costs and being more durable.

In this picture we see the two hinges on the Z Fold 3, the Z Fold 4 will have just one in the center. pic.twitter.com/YZkiCVN6Re

—Anthony (@TheGalox_) April 5, 2022