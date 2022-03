OnePlus lance le OnePlus 10 Pro à partir de 919 euros

Comme on pouvait s’y attendre après un lancement en Chine en début d’année, OnePlus lance son flagship sur le marché mondial, le OnePlus 10 Pro ! Passons en revue, une fois de plus, le OnePlus 10 Pro, et remplissons les (quelques) blancs restant sur la fiche technique.

Il est fabriqué en verre, avec du Gorilla Glass Victus sur l’écran, et il est disponible en deux coloris : Emerald Forest (vert) et Volcanic Black (noir). Le smartphone a un écran de 6,7 pouces avec une résolution Quad HD+ et un taux de rafraîchissement dynamique fonctionnant entre 1 Hz et 120 Hz pour une meilleure efficacité énergétique. OnePlus affirme qu’il s’agit du premier écran doté d’un double calibrage des couleurs, ce qui garantit apparemment qu’il affiche des couleurs précises à des niveaux de luminosité élevés et faibles.

Le processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, l’actuelle puce phare de la société américaine, avec jusqu’à 12 Go de RAM fournit la puissance, et il y a le dernier modem Qualcomm Snapdragon X65 de 4e génération pour 10 Gigabits 5G, plus jusqu’à 256 Go de stockage interne utilisant UFS 3.1 pour une vitesse améliorée.

Android 12 sera le système d’exploitation, avec OxygenOS 12 en tout que surcouche. À l’intérieur, on trouve une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec une recharge rapide SuperVOOC de 80 W et une recharge rapide sans fil AirVOOC de 50 W. Branché, il atteindra 100 % en seulement 32 minutes, selon OnePlus, ou 47 minutes si vous utilisez un chargeur sans fil AirVOOC.

Et la photo ?

OnePlus a déjà beaucoup parlé de la caméra du OnePlus 10 Pro, et l’événement officiel n’a pas ajouté beaucoup de nouvelles informations. Nous savons qu’il est composé d’une caméra principale de 48 mégapixels, d’une caméra grand-angle de 50 mégapixels et d’une caméra téléobjectif de 8 mégapixels, plus une caméra frontale de 32 mégapixels. La caméra grand-angle permet de prendre des photos avec un champ de vision de 150 degrés, bien plus large que celui de la plupart des concurrents, et un mode « fish-eye » donne à ces images un aspect vraiment inhabituel.

Hasselblad a amélioré sa fonction Pro Mode avec la prise en charge du RAW 12 bits sur les trois appareils, un mode RAW+ qui ajoute les éléments de photographie computationnelle de OnePlus à l’image RAW standard, et son réglage Natural Color Solution. Il existe désormais trois nouveaux styles de couleurs pour les images OnePlus 10 Pro, appelés Serenity, Radiance et Emerald. Serenity est réglé pour les portraits, Radiance pour un look stylisé, et Emerald pour les paysages.

Prix et disponibilité

Le OnePlus 10 Pro 5G sera vendu à 919 euros pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 999 euros pour 12 Go Go de RAM et 256 Go de stockage. Il sera disponible chez OnePlus, Orange, Amazon, Fnac et Darty à partir du 5 avril.