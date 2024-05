Accueil » DULT : La réponse de Google et Apple aux inquiétudes sur les trackers Bluetooth

DULT : La réponse de Google et Apple aux inquiétudes sur les trackers Bluetooth

DULT : La réponse de Google et Apple aux inquiétudes sur les trackers Bluetooth

La technologie de traçage par des dispositifs comme les AirTags d’Apple a révolutionné notre manière de garder un œil sur nos précieux objets. Toutefois, l’émergence rapide de ces gadgets a également soulevé des inquiétudes quant à leur potentiel d’utilisation abusive, notamment dans des cas de harcèlement ou de vol de véhicules. Face à ces défis, Apple a dû revoir sa stratégie pour sécuriser davantage ces dispositifs.

Avec la nouvelle mise à jour iOS 17.5, Apple introduit une avancée significative en matière de sécurité : la détection transplateforme de trackers. Cette fonctionnalité permet non seulement de repérer un AirTag inconnu, mais également des trackers d’autres marques en Bluetooth, telles que Tile ou Chipolo, élargissant ainsi la protection contre le suivi non désiré, quel que soit le fabricant du traceur.

Le nouveau système, appelé « Cross-Platform Tracking Detection » (DULT), est une réponse aux critiques qui soulignaient que les malfaiteurs pouvaient utiliser divers trackers pour suivre des personnes sans leur consentement. Cette fonctionnalité est le fruit d’une collaboration entre Apple et Google, illustrant un effort conjoint pour améliorer la sécurité des utilisateurs au-delà des écosystèmes clôts.

L’alerte utilisateur fonctionne grâce au protocole Bluetooth LE (Low Energy) et est activée lorsque le smartphone détecte la présence d’un tracker Bluetooth inconnu qui se déplace avec l’utilisateur, quel que soit le système d’exploitation avec lequel l’appareil est couplé. Pour les iPhone, la référence a été fixée aux appareils fonctionnant sous iOS 17.5, qui est en cours de déploiement, tandis que les smartphones Android fonctionnant sous Android 6.0 (ou une version ultérieure) sont qualifiés.

Les détails du tracker espion, ainsi que des instructions pour le désactiver, sont mis à disposition de l’utilisateur, augmentant ainsi sa capacité à gérer la situation en toute connaissance de cause. Plusieurs fabricants de traceurs Bluetooth, dont Chipolo, eufy, Jio, Motorola et Pebblebee, se sont engagés à garantir que leurs futurs produits seront compatibles avec cette nouvelle norme.

Comment fonctionne le système d’alerte du DULT ?

Cette initiative n’est qu’une partie d’un projet plus vaste de l’Internet Engineering Task Force (IETF), qui inclut le système « Detecting Unwanted Location Trackers » sous le label Active Internet-Draft. Ce système ne se limite pas au Bluetooth, mais couvre également d’autres technologies comme le GPS, le Wi-Fi, et la localisation cellulaire, reconnaissant ainsi le large spectre des technologies de localisation susceptibles d’être exploitées à des fins malveillantes.

Les implications de cette mise à jour sont vastes, non seulement en termes de sécurité personnelle, mais aussi pour la confiance des consommateurs dans les technologies de traçage. Les efforts d’Apple et de Google pour standardiser ces mesures de sécurité à travers diverses marques et plateformes sont un pas en avant significatif dans la lutte contre l’abus des technologies de localisation.

Cette approche proactive de la sécurité numérique est cruciale à une époque où l’intégration de la technologie dans notre vie quotidienne ne cesse de croître, rendant essentielles des mesures de protection robustes contre les risques potentiels liés à la vie privée et à la sécurité personnelle.