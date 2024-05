Microsoft et Amazon engagent des milliards en France pour les datacenters et l’IA

La France devrait bénéficier d’un investissement de 4 milliards d’euros de la part du géant technologique Microsoft, qui se concentre sur le développement de datacenters et le renforcement de l’infrastructure du pays.

L’annonce a été faite dimanche 12 mai lors d’un entretien entre Brad Smith, président de l’entreprise, et le journal français Le Figaro. La nouvelle est tombée la veille de la 7e édition du sommet Choose France, qui vise à encourager les investisseurs étrangers à s’installer dans la région.

La majeure partie de l’investissement sera affectée au secteur florissant de l’intelligence artificielle dans le pays, avec des projets d’établissement d’un centre de données de premier plan à Mulhouse. De plus, il permettra d’étendre les sites actuels en région parisienne et dans le sud de la ville de Marseille.

L’injection de plusieurs milliards de dollars de Microsoft s’étalera sur trois ans et financera l’infrastructure, la formation des citoyens français et le soutien aux startups d’intelligence artificielle du pays. En effet, Microsoft souhaite également contribuer à la formation d’un million de personnes et soutenir 2 500 startups d’ici 2027.

Au cours des deux dernières années, la France s’est imposée comme le premier choix pour de nombreuses entreprises et startups spécialisées dans l’intelligence artificielle, grâce à ses solides bases de recherche, aux initiatives de soutien du gouvernement et à sa situation stratégique. La startup française Mistral AI a déjà reçu le soutien de Microsoft, avec un investissement de 15 millions d’euros dans le cadre d’un partenariat entre les deux entreprises.

Ce lundi 13 mai, Amazon a rejoint Microsoft dans son engagement envers la France en investissant 1,2 milliard de dollars. Amazon affirme que cela permettra de créer plus de 3 000 emplois et d’accroître sa présence en France. Ces emplois s’ajoutent aux 2 000 emplois annoncés par l’entreprise pour 2024.

L’investissement de 1,2 milliard d’euros favorisera l’expansion du réseau logistique d’Amazon, ce qui lui permettra de réduire le temps et la distance nécessaires pour mieux servir ses clients. Il devrait permettre d’augmenter les vitesses de livraison et de réduire les émissions de carbone.

L’investissement couvrira également l’infrastructure en cloud d’Amazon Web Services, ce qui aidera les entreprises à construire et à moderniser leur activité grâce à la technologie.

Le vice-président d’AWS en France et en Europe du Sud, Julien Groues, déclare :

La France se trouve à l’aube d’une opportunité économique sans précédent portée par l’IA. Les entreprises de tous les secteurs reconnaissent les immenses avantages de l’IA pour débloquer la croissance et stimuler la productivité. Avec cet engagement à étendre notre capacité cloud, nous donnons aux organisations en France les moyens d’exploiter pleinement le potentiel des technologies transformatrices de l’IA pour stimuler l’innovation, améliorer la compétitivité et créer une nouvelle valeur commerciale. Cet engagement s’aligne sur la stratégie globale d’AWS en matière d’IA : offrir à nos clients la plus large sélection de services d’IA avec les meilleures performances, la plus grande sécurité et la plus grande conformité aux réglementations sur la résidence des données, le tout au coût le plus bas possible pour nos clients.